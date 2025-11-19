Οι νέοι της Καλαμάτας διεκδικούν τον τίτλο της "Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026" - Παρουσίασαν το όραμά τους

Τον φάκελο υποψηφιότητας της πόλης για τον τίτλο της “Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026” παρουσίασε διαδικτυακά το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας, μαζί με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Νέοι και νέες για μια δίκαιη και βιώσιμη πόλη».

“Οι νέοι μας έχουν δημιουργήσει έναν πραγματικό χώρο συμμετοχής – ένα ενεργό συμβούλιο που λειτουργεί με συναίνεση, ιδέες, ομάδες δράσης, και την υποστήριξη του πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου Νεολαίας στην Ελλάδα. Συμμετέχουν στον σχεδιασμό της πόλης, προτείνουν λύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοποιούν την τεχνολογία δημιουργικά, αναπτύσσουν δεξιότητες, σχεδιάζουν δράσεις, φτιάχνουν το δικό τους podcast, logo και site, και γίνονται η γενιά που δεν περιμένει – αλλά δρα. Η Καλαμάτα, ήδη μια από τις 100 ευρωπαϊκές πόλεις που στοχεύουν στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, έχει έτοιμο ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Νεολαίας για το 2026. Η διεκδίκηση του τίτλου δεν είναι απλώς ένας στόχος, είναι επιταχυντής για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στο όραμα της πόλης που χτίζουμε μαζί” τονίζεται από το Δήμο.

«Αυτοί είναι οι νέοι της πόλης μας -και είναι εδώ, διεκδικώντας το αύριο σήμερα. Είμαστε δίπλα τους, με όλη μας την ψυχή» σημείωσε ο Θανάσης Βασιλόπουλος.