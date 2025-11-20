Καλαμάτα: Επιτέλους άναψαν φώτα σε αναπλασμένους δρόμους

Αναψαν, επιτέλους, τα φώτα του δημοτικού φωτισμού σε αναπλασμένους δρόμους της Καλαμάτας, από το έργο της ανάπλασης οδών στο κέντρο της πόλης, που υλοποιείται με εργολαβία του Δήμου, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα φώτα άναψαν και φωτίστηκε ο τόπος, δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις σε κατοίκους, επαγγελματίες κι επισκέπτες, στις οδούς Ψαρών και στις οδούς βόρεια της Βασιλ. Γεωργίου: Αριστοδήμου, Πολυχάρους και Γεωργούλη.

Για τους αναπλασμένους δρόμους νότια της Βασιλ. Γεωργίου, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η έναρξη λειτουργίας του νέου δημοτικού φωτισμού που έχει εγκατασταθεί, παραμένει σε εκκρεμότητα, λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων του ΔΕΔΔΗΕ.

Να αναφέρουμε ότι το έργο της ανάπλασης οδών στο κέντρο της πόλης συνεχίζεται στις οδούς Μητροπέτροβα και Χρυσάνθου Παγώνη, μεταξύ Γιατράκου και Μητροπέτροβα.

Γ.Σ.