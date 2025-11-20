eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025

Σταδιακή παράδοση τμημάτων για πεζούς και οχήματα: Με καλό ρυθμό οι αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας

Με καλούς ρυθμούς συνεχίζεται το μεγάλο έργο των αστικών αναπλάσεων στο κέντρο της Καλαμάτας. Όπως επεσήμανε στην “Ε” ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης οι εργασίες αυτή τη στιγμή έχουν εστιάσει στο κεντρικό σύμπλεγμα, ανάμεσα από το κεντρικό πάρκινγκ και την πλατεία.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως τελειώνει το κομμάτι της Χρ. Παγώνη μεταξύ Γιατράκου και Μητροπέτροβα, έχοντας ανοίξει στην τελευταία το μέτωπο των εργασιών, τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό κομμάτι. Ο κ. Κουτραφούρης πρόσθεσε πως το έργο “φρέναρε” για λίγο λόγω κάποιων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν, συνεχίζοντας σε κάθε περίπτωση με γρήγορους ρυθμούς, με στόχο μέχρι τις μέρες των Χριστουγέννων να βγει το περισσότερο δυνατό φυσικό αντικείμενο. “Μετά το πέρας των εργασιών στην  Μητροπέτροβα, τα συνεργεία θα μετακινηθούν στη Χρ. Παγώνη, με το πλάνο να τηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία, παραδίδοντας τμήματα σταδιακά για πεζούς και οχήματα” συμπλήρωσε. Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 6.877.080 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

