Ψηφιακό "άλμα" στα κοιμητήρια της Καλαμάτας - Νέος κανονισμός με πρόστιμα και κανόνες

Με την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης του κεντρικού κοιμητηρίου και μια αναλυτική καταγραφή όλων των αλλαγών που φέρνει το νέο πλαίσιο ψηφίστηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ο νέος κανονισμός λειτουργίας.

Εχοντας προηγηθεί η έγκριση της Δημοτικής Κοινότητας, η συζήτηση συνοδεύτηκε από παρουσίαση της εισήγησης της υπηρεσίας, η οποία περιγράφει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για επιμέρους ζητήματα του κανονισμού.

Ο κανονισμός εναρμονίζεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και θέτει σαφείς κανόνες για τη διοίκηση, τη χωροταξία και τη διαχείριση των υπηρεσιών, με την εισαγωγή του συστήματος να σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια ψηφιακή εποχή για τις διαδικασίες ταφής - εκταφής και συνολικής παρακολούθησης των κοιμητηρίων.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Γιώργος Μαλαπέρδας έκανε λόγο για ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε ελάχιστους Δήμους της χώρας, τονίζοντας πως η υλοποίηση του -αν φτιαχνόταν από εταιρείες- θα στοίχιζε εξαψήφιο νούμερο στο Δήμο Καλαμάτας, ενώ στην παρούσα φάση δημιουργήθηκε χωρίς κανένα κόστος από την ομάδα που ανέλαβε το project. Στη συνέχεια, ενημέρωσε πως έγινε καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του κάθε τάφου και ότι συνδέθηκαν όλοι με τα ανάλογα στοιχεία, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον ποιοι είναι διαθέσιμοι προς χρήση, και ποιοι αδειάζουν σύντομα.

Από το Τμήμα Προσόδων-Περιουσίας & Κοιμητηρίων, η Μαρία Αττία ανέφερε σχετικά με τα τέλη πως ενσωματώθηκαν οι ζώνες στο χώρο του κεντρικού κοιμητηρίου, υπενθυμίζοντας πως μέχρι τώρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Η ίδια υπενθύμισε πως τυπικά ίσχυαν απαγορεύσεις αλλά δεν υπήρχε συνέπεια ως προς τις παραβάσεις, με αποτέλεσμα οι αυθαιρεσίες να είναι συχνό φαινόμενο. Οπως είπε, πλέον θα ισχύουν πρόστιμα για διάφορες κατηγορίες, όπως για όσους ρυπαίνουν και για όσους κάνουν τάφους εκτός προδιαγραφών.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αντικαλάμου Δημήτρης Βεργόπουλος σχολίασε πως η περιοχή του ορίζεται ως ημιαστική, κάτι που επηρεάζει τα τέλη. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα το κοιμητήριο Σπερχογείας που βρίσκεται δίπλα και πληρώνει τα μισά, σε αντίθεση με αυτό του Αντικαλάμου. Παράλληλα, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το αν θα τηρηθεί το ωράριο, ειδικά σε Κοινότητες. Ο πρόεδρος της Μικρής Μαντίνειας Στέλιος Λιακέας, εκτίμησε πως η σχετική αίτηση ταφής θα πρέπει να περνάει πρώτα από τους προέδρους των Κοινοτήτων, ούτως ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα αν οι αιτούντες δικαιούνται όντως το κοιμητήριο που επιλέγουν.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, ενημέρωσε πως η επιλογή του νεκροταφείου γίνεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, με πρωτεύον κριτήριο τον τόπο καταγωγής του θανόντα ή των συγγενών του, έως και β’ βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η ίδια εξέφρασε την άποψη πως ο διαχωρισμός “ημιαστικά - και λοιπά” θα πρέπει να εκλείψει, ενώ για τα τέλη στις Κοινότητες επεσήμανε πως για φέτος και του χρόνου, δεν θα υπάρξει πιθανότητα επιβολή για οστεοφυλάκια, καθώς η ψηφιακή καταγραφή δεν έχει προλάβει να εστιάσει ακόμα σε αυτές.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, διαβάζοντας επισημάνσεις-προτροπές προέδρων Κοινοτήτων, στάθηκε μεταξύ άλλων στην κατάργηση των οικογενειακών τάφων, στην ανάγκη διεύρυνσης του χρόνου ενταφιασμού, στην απαλλαγή από το τέλος της φύλαξης των οστών, στην αποφυγή αύξησης των τελών ταφής, καθώς και στο συχνότερο καθαρισμό των νεκροταφείων. Ο ίδιος εκτίμησε πως ο κανονισμός δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στα χωριά, παρά μόνο στο κεντρικό κοιμητήριο, λέγοντας σε άλλο σημείο πως οι οποίες προσπάθειες έγιναν για ίδρυση νέου κοιμητηρίου παλιότερα έμειναν στη μέση. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, υπενθύμισε πως είχαν γίνει ενέργειες από το 2004 έως το 2006, ώστε να βρεθεί χώρος στην περιοχή του Αη Γιάννη Καρβούνη για το σκοπό αυτό, εκτιμώντας ωστόσο πως μπορεί να μην επαρκέσει με τα σημερινά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, ο κ. Τζαμουράνης πρόσθεσε πως καλό είναι να αναζητηθεί και ένας άλλος χώρος, στα δυτικά της πόλης, προτείνοντας το τμήμα βόρεια της Αγίας Τριάδας.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιώργος Φάβας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις περιπτώσεις αδιάλυτων σορών σε κοιμητήρια χωριών, σε συνάρτηση πως δεν διαθέτουν ειδικούς χώρους (μετάχωμα). Ο ίδιος τόνισε πως συνηθίζεται να παραμένουν στον τάφο μέχρι την πλήρη αποσύνθεση τους, ωστόσο με τα χρονικά όρια που βάζει ο νέος κανονισμός, τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα. Ο κ. Φάβας ζήτησε για το λόγο αυτό προσθήκη στη διάταξη, “παράθυρο” που δεν άφησε ανοιχτό η αρμόδια αντιδήμαρχος, εξηγώντας ωστόσο η κα Αττία πως εφόσον υπάρξει τέτοιο περιστατικό, η σορός θα επιστρέψει στον τάφο για όσο χρειαστεί, έστω και αν δεν διευκρινίζεται στον κανονισμό.

Ο νέος κανονισμός, αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.