Προχωρά η δεξαμενή υδροδότησης στον Αγιάννη Καρβούνη (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται το σημαντικό έργο της νέας δεξαμενής υδροδότησης στον Αγιάννη Καρβούνη στην Καλαμάτα, στην περιοχή του Πεδίου Βολής, στο Νέδοντα. Η νέα δεξαμενή 8.300 κυβικών μέτρων χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, με προϋπολογισμό κοντά στα 8 εκ. ευρώ.

Αυτοψία στο έργο πραγματοποίησε χθες κι ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη, τον γενικό διευθυντή Μιχάλη Βασιλειάδη και τον διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της επιχείρησης Βασίλη Διαμαντόπουλο.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έγινε, επιτέλους, η παραγγελία για τη νέα παρτίδα των σωλήνων από την Κίνα, για το πολύπαθο έργο του αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος, όμως, απαντώντας σε ερώτησή μας, δεν ήταν σε θέση να δώσει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της δεξαμενής και κυρίως του αγωγού Φ800.

Για τη σύνδεση των πηγών Πηδήματος με τον Αγιο Φλώρο, ώστε να εξασφαλιστούν αρκετές ποσότητες νερού, εκτίμησε ότι μέσα στο πρώτο 6μηνο θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και μετά θα γίνει προσπάθεια για αναζήτηση χρηματοδοτήσεων”.

Αναλυτικά, σε δηλώσεις του ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι “το μεγάλο έργο του αγωγού Φ800 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε ήδη θετικές εξελίξεις, καθώς η παραγγελία από την Κίνα για το απαιτούμενο υλικό έχει γίνει και σε περίπου δύο μήνες αναμένουμε την παραλαβή του νέου φορτίου με τις σωλήνες”.

Επισήμανε πως “έχουν ολοκληρωθεί ήδη δύο φάσεις αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης εντός αστικού ιστού, συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων. Αυτή τη στιγμή εκτελείται η τρίτη φάση, με άλλα 26 χιλιόμετρα νέου δικτύου, ενώ θα ακολουθήσει και τέταρτη φάση, ώστε να αντικατασταθούν όλοι οι παλιοί αγωγοί ύδρευσης μέσα στην πόλη της Καλαμάτας”.

Για τη νέα μεγάλη δεξαμενή στον Αγιάννη Καρβούνη, ο δήμαρχος σημείωσε ότι “βρισκόμαστε μπροστά σε ένα έργο ιστορικής σημασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δεξαμενή που έχει κατασκευαστεί στην περιοχή εδώ και 90 χρόνια, μετά την πρώτη στο Κάστρο Καλαμάτας. Με χωρητικότητα 8.300 κυβικών μέτρων και προϋπολογισμό 8 εκ. ευρώ, θα δώσει σημαντική ενίσχυση στο σύστημα ύδρευσης και θα στηρίξει τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης”.

Όσον αφορά τη μελέτη που θα συνδέσει τον Αγιο Φλώρο με τις πηγές Πηδήματος, δήλωσε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, διευκρινίζοντας πως “είχαμε δεσμευτεί ότι η μελέτη θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους. Θα την παρουσιάσουμε πριν αλλάξει ο χρόνος, μαζί με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως οι διαδικασίες αδειοδότησης και εξεύρεσης χρηματοδότησης”.

Σε ερώτησή μας για τον αγωγό Φ800 μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος, όπου όλο το 2025 δεν έγινε ούτε ένα μέτρο στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία προς την Καλαμάτα, ο δήμαρχος είπε πως ο ανάδοχος “έχει υποσχεθεί ότι μόλις τους παραλάβει, θα δουλεύουν δύο συνεργεία, από το Αριοχώρι και από τη Νέα Είσοδο” και σημείωσε: “Μόλις ολοκληρωθεί η δεξαμενή, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο Φ800, θα μπει σε λειτουργία. Η δεξαμενή περιλαμβάνει νέο αγωγό που θα κατέβει προς Καλαμάτα και μπορεί να συνδεθεί με τον παλιό αγωγό. Είναι πολύ σημαντικό να αποθηκεύουμε τα 8.500 κυβικά τώρα έχουμε 1.800 κυβικά στο Κάστρο”.

Για τη δεξαμενή στον Αγιάννη Καρβούνη απάντησε ότι “μέχρι τον Απρίλιο θα έχουν τελειώσει τα κατασκευαστικά, μετά είναι τα Η/Μ, οι συνδέσεις και αυτά απαιτούν χρόνο. Είναι μεγάλο έργο, να μην δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα” και πρόσθεσε: “Είναι δύο έργα που κινούνται παράλληλα. Πιστεύουμε κι ελπίζουμε να τελειώσουν μαζί, αλλά και αν τελειώσει νωρίτερα η δεξαμενή, θα την συνδέσουμε με τον παλιό αγωγό”.

Ακόμα, εξήγησε πως “θα σταματήσει να λειτουργεί η δεξαμενή του Κάστρου και η κεντρική θα είναι στον Αγιάννη Καρβούνη”.

Για τη σύνδεση των πηγών Πηδήματος με τον Αγιο Φλώρο, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ως στόχο ότι “μέσα στο πρώτο 6μηνο να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και μετά προσπάθεια για αναζήτηση χρηματοδοτήσεων”.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρ. Καραγιάννης εκτίμησε ότι με τη δεξαμενή στον Αγιάννη Καρβούνη και με τον αγωγό μεταφοράς Φ800 “για τα επόμενα 50 – 60 χρόνια θα έχουμε επάρκεια νερού” και πρόσθεσε πως “ήδη με τις γεωτρήσεις που έγιναν, έχουμε επάρκεια νερού και το καλοκαίρι”.