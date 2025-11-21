Ανοιχτή κόντρα Μαντά σε Χρυσομάλλη - Με φόντο το στάδιο της Κυπαρισσίας

Νωρίς το απόγευμα ο Μίλτος Χρυσομάλλης ανακοίνωσε την έγκριση του έργου από τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο – με τον οποίο συναντήθηκε - σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι “ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος ανταποκρίθηκε και εργάστηκε με συνέπεια για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της ανάπλασης του γηπέδου, ανταποκρινόμενος στο αίτημά μου και στο διαρκές αίτημα του Δήμου Τριφυλίας και του Δημάρχου κ. Γιώργου Λεβεντάκη.

Λίγες ώρες αργότερα ο Περικλής Μαντάς τόνισε ότι “τα έργα ανήκουν στους πολίτες – όχι στους πρόθυμους να φωτογραφηθούν με τον κόπο των άλλων”. Τόνισε παράλληλα ότι "συνάδελφος βουλευτής από τη Μεσσηνία, ο οποίος ούτε είχε διεκδικήσει, ούτε είχε ζητήσει, ούτε είχε συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνεννόηση για το συγκεκριμένο έργο, έσπευσε να εμφανιστεί ως "δικαιούχος" της χρηματοδότησης, με αφορμή μια επίσκεψή του στον υπουργό Εσωτερικών”.

Λίγο αργότερα ο Μ. Χρυσομάλλης απάντησε με νέα ανακοίνωση σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι “για το ήθος όλων μας, τις πράξεις μας και την δουλειά μας, μόνος κριτής οι συμπολίτες μας”.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ

Η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του κ. Χρυσομάλλη αναφέρει: «Ο υπουργός ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης του γηπέδου της Κυπαρισσίας, εντάσσοντάς το στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της δημοτικής αρχής Τριφυλίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών.

“Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειές μας για την πραγματική ενίσχυση του νομού με έργα υποδομών που ζητούν οι τοπικές κοινωνίες. Μετά το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας σειρά έχει και η ανάπλαση του γηπέδου της Κυπαρισσίας, ένα έργο που άργησε πολύ. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος ανταποκρίθηκε και εργάστηκε με συνέπεια για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της ανάπλασης του γηπέδου, ανταποκρινόμενος στο αίτημά μου και στο διαρκές αίτημα του Δήμου Τριφυλίας και του Δημάρχου κ. Γιώργου Λεβεντάκη. Ήρθε η ώρα η Κυπαρισσία να αποκτήσει τις αθλητικές υποδομές που ζητούσαν οι πολίτες, να αναβαθμίσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να προσφέρει σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης στην κοινωνία. Πιστεύω δε πως η ευχάριστη αυτή είδηση αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να καταθέσω την πρότασή μου να τιμήσουμε τον προσφάτως εκλιπόντα αείμνηστο πρώην Δήμαρχο Κυπαρισσίας Ηλία Τσίγγανο, ονομάζοντας το Δημοτικό Γήπεδο Κυπαρισσίας, σε Δημοτικό Στάδιο Κυπαρισσίας «Ηλίας Τσίγγανος», ως ελάχιστη ένδειξη τιμής σε έναν ακέραιο άνθρωπο, που σφράγισε τα αυτοδιοικητικά δρώμενα της Κυπαρισσίας και ολόκληρης της Μεσσηνίας, με το ήθος και την πολιτική του διαδρομή. Φυσικά αυτό αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τριφυλίας, το οποίο ελπίζω να υιοθετήσει αυτήν την πρόταση. Η συστηματική εργασία του τελευταίου διαστήματος φέρνει σταδιακά τα αποτελέσματα που επιθυμεί η κοινωνία της Κυπαρισσίας. Θα συνεχίσουμε με προσήλωση, σχέδιο και επιμονή, αποδίδοντας στη Μεσσηνία τις υποδομές που χρειάζεται και δικαιούται.”, δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΑ

Η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του κ. Μαντά αναφέρει: “Εδώ και ένα έτος, σε στενή και διαρκή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, τον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη και τους αντιδημάρχους Αντώνη Βλάχο και Βασίλη Αθανασόπουλο, εργαζόμαστε συστηματικά για να βρεθεί λύση χρηματοδότησης για το έργο του γηπέδου στην Κυπαρισσία. Με συνεχείς παρεμβάσεις και συνεννοήσεις, τόσο με την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και με το αρμόδιο υπουργείο, φτάσαμε στις αρχές Νοεμβρίου στην έγκριση του έργου από τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και αναμέναμε την ολοκλήρωση της ένταξης, ώστε να γίνει η επίσημη ανακοίνωση όπως αρμόζει στη θεσμική τάξη και στον σεβασμό προς τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, "συνάδελφος" βουλευτής από τη Μεσσηνία, ο οποίος ούτε είχε διεκδικήσει, ούτε είχε ζητήσει, ούτε είχε συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνεννόηση για το συγκεκριμένο έργο, έσπευσε να εμφανιστεί ως "δικαιούχος" της χρηματοδότησης, με αφορμή μια επίσκεψή του στον υπουργό Εσωτερικών. Αφού πληροφορήθηκε ότι το έργο οδεύει προς ένταξη, προτίμησε να προηγηθεί επικοινωνιακά από όλους και να το παρουσιάσει ως δική του "επιτυχία". Αυτή η πολιτική συμπεριφορά δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μου τρόπο να πολιτεύομαι. Τα έργα δεν είναι προσωπικά τρόπαια κανενός βουλευτή. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το υστέρημα και τον κόπο του ελληνικού λαού. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα οικειοποιείται, πόσο μάλλον όταν δεν έχει ασχοληθεί ούτε μία στιγμή με την προετοιμασία και τη διεκδίκησή τους. Ως βουλευτής Μεσσηνίας, θεωρώ υποχρέωσή μου να λέω την αλήθεια στους πολίτες: Να τους ενημερώνω όταν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Να τιμώ τη συνεργασία μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς. Να μην χρησιμοποιώ τον κόπο άλλων για προσωπικό επικοινωνιακό όφελος. Η διαφορά πολιτικού ήθους αποτυπώνεται καθαρά σε τέτοιες στιγμές. Άλλο να δουλεύεις σιωπηλά, με σχέδιο, επιμονή και συνεννόηση για να ωριμάσει ένα έργο. Και άλλο να «περιμένεις στη γωνία», για να βγάλεις μια βιαστική ανακοίνωση τη στιγμή που άλλοι έχουν κάνει όλη τη δουλειά. Προσωπικά, έχω επιλέξει ξεκάθαρα πλευρά: την πλευρά της σοβαρότητας, της συνέπειας και του σεβασμού απέναντι στους πολίτες και στα χρήματά τους. Οι Μεσσήνιοι γνωρίζουν, βλέπουν και κρίνουν. Και κυρίως, θυμούνται ποιος είναι παρών διαρκώς, με πραγματική δουλειά και αποτελέσματα. Και ποιος ξυπνάει από τον λήθαργο και εμφανίζεται μόνο για τη φωτογραφία και την ανακοίνωση”.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ

Με νέα ανακοίνωση ο Μ. Χρυσομάλλης τόνισε: “Κρατάω το ήθος μου και δεν βάζω εισαγωγικά στη κρίσιμη λέξη «συνάδελφος» - όπως ο καλός συνάδελφος δυστυχώς επίλεξε να κάνει. Για το ήθος όλων μας, τις πράξεις μας και την δουλειά μας, μόνος κριτής οι συμπολίτες μας. Άλλωστε η παραδοχή του συναδέλφου μου για τη δική μου δραστηριότητα στην χρηματοδότηση του πολύτιμου αυτού έργου για την Κυπαρισσία, με καλύπτει. Θα υπενθυμίσω μόνο πως ο κάθε βουλευτής σε κάθε νομό της χώρας μας, οφείλει να προβάλλει πρώτα τις ανάγκες του νομού και ύστερα τα όποια αισθήματα μειονεξίας”.