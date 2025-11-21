Καλαμάτα: Στο προσκήνιο ξανά το ακίνητο στην Αγία Αννα

Η υπόθεση του ακινήτου στην Αγία Άννα που έχει περιέλθει στον Δήμο Καλαμάτας ως κοινόχρηστος και κοινωφελής χώρος μέσω πράξης εφαρμογής και το οποίο ιδιώτες «βάφτισαν» ως δικό τους, επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις.

Το θέμα αναδείχθηκε στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, ύστερα από ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Γιώργου Σωφρονά.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου παρουσίασε το ιστορικό και τις ενέργειες που έχουν γίνει έως σήμερα από το Δήμο, σημειώνοντας ότι η απόφαση α’ βαθμού του δικαστή αναμένεται στις 17 Απριλίου του 2026, έπειτα από τη δίκη της 16ης Οκτωβρίου του 2025.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επανέλαβε ότι το ακίνητο αποτελεί δημοτική περιουσία και γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών ανάλογων περιπτώσεων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για πολλά ακίνητα «αγνώστου» που πρέπει να καταγραφούν στο Κτηματολόγιο.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε ότι η νομική υπηρεσία έχει ξεκινήσει την υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση των ΚΑΕΚ, ενώ παράλληλα διενεργούνται επανέλεγχοι σε όλες τις περιοχές με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής. Οπως ενημέρωσε, μέχρι σήμερα έχουν μεταβιβαστεί στον Δήμο Καλαμάτας 626 χώροι, που αφορούν οδούς και συμπλέγματα οδών με κοινόχρηστους χώρους. Επιπλέον, έχουν αποσταλεί στη νομική υπηρεσία τα στοιχεία για την κατάθεση 240 επιπλέον χώρων (39 παρόχθιας ζώνης Νέδοντα, 115 φερόμενης ιδιοκτησίας αγνώστων, 11 μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής, 19 χώρων ιδιοκτησίας πολιτών για έλεγχο, 56 κοινωφελών χώρων).

Από την πλευρά του ο Γιώργος Σωφρονάς αναγνώρισε ότι έχουν γίνει ενέργειες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανάδειξη της υπόθεσης στην Αγία Άννα συνέβαλε στην ενεργοποίηση διαδικασιών που εκκρεμούσαν.