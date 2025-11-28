Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Παρουσίαση επιχειρήσεων τη Δευτέρα στη Μεγαλόπολη

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021–2027 για τη Μεγαλόπολη θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, από 11 π.μ. έως 13.30 μ.μ., σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των προσκλήσεων που αφορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων, υπό σύσταση και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων στον δήμο Μεγαλόπολης. Την παρουσίαση θα κάνει ο διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Βλάση, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του δημάρχου Μεγαλόπολης Κώστα Μιχόπουλου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση και επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων επιχειρηματικότητας στις περιοχές ενεργειακής μετάβασης – Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Οιχαλία και Γορτυνία – καθώς και η ενθάρρυνση νέων επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα στηρίξουν την τοπική οικονομία.