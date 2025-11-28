eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025

Στην ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο Δημήτρης Κατσαρός 

Στην ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τίτλο «Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης», που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάτρα, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του, οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εργάζονται καθημερινά για την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας, την πρόληψη φαινομένων κακοδιοίκησης και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και τους πολίτες. Χαρακτήρισε μάλιστα την εκδήλωση «εξαιρετική ευκαιρία ανάδειξης καλών πρακτικών και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ φορέων».

Στην ημερίδα συμμετείχαν κρατικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και το ελεγκτικό έργο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας.

