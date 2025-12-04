Συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το Πύργος - Τσακώνα  

Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος. Η τελετή εγκαινίων θα είναι, λόγω καιρού και αγροτών, χαμηλών τόνων αλλά είναι βέβαιο οτι θα υπάρξει σύντομα εκδήλωση με την παρουσία του πρωθυπουργού. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει σημαντική συμβολή στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος είχε μπλέξει σε ακροβατισμούς και πειράματα.

Να θυμίσουμε ότι ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα είχε ονομαστεί «Ολυμπία Οδός» και είχε παραχωρηθεί το 2007 με σύμβαση παραχώρησης. Την περίοδο της κρίσης και επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το τμήμα Κόρινθος - Πάτρα, απεντάχθηκε από τη σύμβαση παραχώρησης ο υπόλοιπος δρόμος. Το Πάτρα - Πύργος δημοπρατήθηκε ως δημόσιο έργο, χωρίς να προχωρήσει, ενώ ο υπόλοιπος δρόμος μέχρι την Τσακώνα έμεινε για… αργότερα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να κατασκευάσει το τμήμα Πάτρα - Πύργος και το έσπασε σε τμήματα, τα οποία έμπλεξαν στη γνωστή ιστορία με τις τηλεοπτικές άδειες και τις εγγυητικές για τα βοσκοτόπια. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. επανέφερε τη σύμβαση παραχώρησης, αλλά είχε εκτός το νότιο τμήμα από τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα.

Η επαναφορά του νότιου τμήματος στην αρχική σύμβαση παραχώρησης είναι το ελάχιστο ζητούμενο. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα υπάρξει σύντομα σχετική αναφορά από τον πρωθυπουργό, αλλά είναι προφανές ότι αυτό πλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται να δοθεί χρονοδιάγραμμα με τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες. Το τεχνικό μέρος έχει να κάνει με τον τρόπο που θα ξεπεραστούν οι απαγορεύσεις του ΣτΕ στην περιοχή του Καϊάφα, αλλά και νότια της Ζαχάρως. Η τεχνική λύση που θα δοθεί έχει να κάνει τόσο με το οικονομικό κόστος όσο και με τα χαρακτηριστικά του δρόμου -αν θα είναι δηλαδή αυτοκινητόδρομος ή δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.

Τα χαρακτηριστικά του δρόμου έχουν να κάνουν τόσο με την ύπαρξη διοδίων και το ύψος τους όσο και με το πώς θα καλυφθεί το συνολικό κόστος του έργου. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλά και καθορίζουν αποφασιστικά το πότε θα κατασκευαστεί ο αυτοκινητόδρομος. Αν ακολουθηθεί το μοντέλο τού Πάτρα - Πύργος και με δεδομένο ότι πρόκειται για παραχώρηση στην ίδια κατασκευαστική εταιρεία, μπορεί να υπάρξει αισιοδοξία για σύντομη κατασκευή μέσα σε μία πενταετία. Αν υπάρξει διαφορετική προσέγγιση, θα πρέπει να βρεθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, με αρκετές άγνωστες παραμέτρους. Η ελπίδα όλων είναι ότι δεν θα ακουστούν για μια ακόμα φορά γενικότητες, αλλά συγκεκριμένα πράγματα, τεχνικά και χρηματοδοτικά. Συγκεκριμένη δηλαδή δέσμευση και όχι γενικόλογες υποσχέσεις.

