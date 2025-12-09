Καλαμάτα: Νέα παράταση για τις αναπλάσεις στο κέντρο - Σημαντική καθυστέρηση “βλέπει” η αντιπολίτευση

Την έγκριση νέας παράτασης στην περαίωση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» έως τις 30 Ιουνίου του 2026, η οποία εντάσσεται στην πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας», ενέκρινε κατά πλειοψηφία χθες η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Το έργο, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είχε αρχικά συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 22 Φεβρουαρίου του 2025, ακολουθώντας η πρώτη παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία και το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Τεχνική Έργων Α.Ε.», η πορεία εργασιών επηρεάστηκε καθοριστικά από σειρά παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ακραίες θερμοκρασίες και οι καύσωνες του καλοκαιριού, οι έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου, καθώς και οι καθυστερήσεις στη σύνταξη και έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (2ου, 3ου και 4ου) που είναι απαραίτητοι για την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Επιπλέον, ιδιαίτερη επιβράδυνση προκάλεσε η ανάγκη κατασκευής νέου αγωγού ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς Γιατράκου και Μητροπέτροβα, καθώς και η παρουσία πυκνού δικτύου οπτικών ινών στον κεντρικό τομέα της πόλης, που απαιτεί αργούς και προσεκτικούς χειρισμούς για την αποφυγή ζημιών υψηλού κόστους αποκατάστασης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε πως σε οικονομικό αντικείμενο το έργο βρίσκεται στο 60% και το φυσικό στο 70%, σχολιάζοντας πως εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως η εκτιμώμενη περίοδος αποπεράτωσης του φυσικού αντικειμένου υπολογίζεται κοντά στο Πάσχα, εφόσον βοηθήσει ο καιρός και κάποιοι άλλοι παράμετροι.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” ασκήθηκε αυστηρή κριτική για το γεγονός πως το αρχικό πλάνο έκανε λόγο για ολοκλήρωση των εργασιών σε 14 μήνες, φτάνοντας να χρειάζεται τελικά το διπλάσιο χρονικό όριο. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός στάθηκε στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο κέντρο σε κατοίκους και επαγγελματίες, εστιάζοντας στον περιορισμό των θέσεων στάθμευσης και στα χαμένα έσοδα των καταστημάτων. Ο Βασίλης Κουτραφούρης υπενθύμισε πως πρόκειται για ένα έργο 30.000 τετραγωνικών μέτρων μέσα στον κεντρικό αστικό ιστό, με ότι αυτό συνεπάγεται για το τι βρίσκουν τα συνεργεία σε κάθε δρόμο. Συγκεκριμένα στάθηκε στις οπτικές ίνες, και άλλους παράγοντες, λέγοντας πως πρόκειται για ένα από τα έργα αστικών αναπλάσεων που έχουν εκτελεστεί με τους πιο γρήγορους ρυθμούς των τελευταίων δεκαετιών. Για τις θέσεις στάθμευσης σχολίασε πως διατηρήθηκε μικτό μοντέλο, βγαίνοντας εκτός αυτές στις γωνίες, ενώ σημείωσε ευρύτερα πως πρόκειται για ένα έργο με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, την εξέλιξη του οποίου μπορεί να εκτιμήσει κάποιος που βρίσκεται καθημερινά στο πεδίο.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου συμπλήρωσε πως στην εξίσωση μπήκαν και οι παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΚ, προκύπτοντας το ανάλογο χρονοδιάγραμμα ώστε να μην ξανασκαφτεί η περιοχή. Ο ίδιος τόνισε πως το έργο θα οδηγήσει -εκ των πραγμάτων- στην εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους, κάνοντας λόγο για κριτική που εστιάζει στην προβολή της αντιπολίτευσης.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε πως η δημοτική αρχή νιώθει υπερήφανη για αυτό το έργο, ύψους 8 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται στο κέντρο και στόχο έχει την αναβάθμιση του. Ο ίδιος, υπενθύμισε την προσθήκη smart εφαρμογών, πράσινου και φωτισμού ώστε να γίνει καλύτερη η ζωή ντόπιων και επισκεπτών, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην υποβολή της πρότασης, η οποία πέρασε οριακά, λόγω της αρνητικής στάσης της αντιπολίτευσης.