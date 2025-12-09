Τζαμουράνης για το περιστατικό στο Νεκροταφείο Καλαμάτας: “Kαμία δικαιολογία για την δημοτική αρχή”

“Απόλυτα προσβλητικό και ασεβές ήταν το περιστατικό που συνέβη χωρίς καμία προειδοποίηση στο κοιμητήριο της Καλαμάτας και αφορούσε εργασίες στον χώρο των οστεοφυλακίων!”, επισημαίνει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης, επικρίνοντας τη δημοτική αρχή και την αρμόδια αντιδήμαρχο.

Σε δήλωσή του ο κ. Τζαμουράνης σημειώνει: “Χωρίς να ενημερωθούν οι συγγενείς και να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα, συνεργεία με εντολή της δημοτικής αρχής προέβησαν σε «αποκαθήλωση» των μαρμάρων θυρίδων, των ονομάτων των νεκρών, καθώς και των φωτογραφιών τους, στον ιερό χώρο που φυλάσσονταν τα οστά τους!

Η πράξη αυτή είναι ανοσιούργημα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την δημοτική αρχή!

Οι προκλητικές και υπερφλύαρες δηλώσεις της ορισμένης, από τον κύριο δήμαρχο, αρμόδιας αντιδημάρχου αποτελούν μεγάλη ντροπή και έλλειψη οποιοδήποτε ενσυναίσθησης!

Ο κύριος δήμαρχος παραμένει …ατάραχος μπροστά σε αυτά τα γεγονότα και την δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των συγγενών και των πολιτών!

Αφού η αρμόδια αντιδήμαρχος δεν νοιώθει την ευθιξία να παραιτηθεί, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον κύριο δήμαρχο για όσο διάστημα παραμένει στην θέση της!

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να γίνει άμεση αποκατάσταση αυτού του αίσχους με τον απαραίτητο σεβασμό και την αξιοπρέπεια που απαιτείται προς τη μνήμη των νεκρών μας”.

Κανάκης: “Μαύρη σελίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης”

“Οι εικόνες από το νεκροταφείο Καλαμάτας αποτελούν μια μαύρη σελίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης της πόλης μας και της σημερινής Δημοτικής Αρχής”, τονίζει σε δήλωσή του ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Βασίλης Κανάκης και επισημαίνει ακόμη: “Είναι ανεπίτρεπτο φωτογραφίες και αφιερώσεις ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή να καταλήγουν στα σκουπίδια, αντί για τα χέρια συγγενών, τη στιγμή μάλιστα που οι τελευταίοι καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά για τα οστεοφυλάκια. Συμπολίτες μας αναγκάστηκαν να αναζητήσουν τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων σε κάδους απορριμμάτων βιώνοντας μια τεράστια συναισθηματική φόρτιση. Αδιανόητο. Καλώ τον Δήμαρχο Καλαμάτας να ζητήσει άμεσα την παραίτηση των υπευθύνων αιρετών καθώς και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη και προσβλητική κατάσταση”.