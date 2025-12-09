Καλαμάτα: Υπεγράφη η σύμβαση για την πολεοδόμηση της ανατολικής παραλίας - Σε τροχιά υλοποίησης μία εκκρεμότητα ετών

Αντικείμενο της υπό εκπόνησης μελέτης είναι η επέκταση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στην περιοχή της Ανατολικής Παραλίας. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη μια σειράς μελετών - εργασιών οι οποίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 1)Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, 2) Πολεοδομική Μελέτη, 3) Μελέτη Πράξης Εφαρμογής, 4) Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση, 5) Μελέτη Οριοθέτησης - Διευθέτησης Υδατορεμάτων και 6) Περιβαλλοντική Μελέτη. Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τις οδούς Ναυαρίνου στο νότιο τμήμα της, Λακωνικής στο Βόρειο, Καρακούση στο δυτικό της τμήμα, ενώ στο ανατολικό της μέρος εφάπτεται με το όριο της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας.

Οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις γης είναι της Γενικής Κατοικίας και του Τουρισμού Αναψυχής. Η συγκεκριμένη περιοχή, 440 στρεμμάτων, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της Καλαμάτας καθώς περιλαμβάνει το τελευταίο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης που δεν έχει ακόμα οργανωθεί πολεοδομικά. Η ολοκλήρωση της χάραξης και διάνοιξης της οδού Κρήτης θα δώσει τη δυνατότητα της αποσυμφόρησης της Ναυαρίνου (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) και της ενίσχυσης και επέκτασης των χρήσεων αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο.

Σε δήλωσή του ο Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την Καλαμάτα του αύριο. Η υπογραφή της σύμβασης για την πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής της ανατολικής παραλίας, αφού ξεπεράστηκαν γραφειοκρατικά εμπόδια, βάζει σε τροχιά υλοποίησης μία εκκρεμότητα ετών και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις ώστε η εν λόγω περιοχή των 440 στρεμμάτων να αναπτυχθεί με έναν σύγχρονο, οργανωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό, ενισχύοντας την τουριστική ταυτότητα της πόλης και προσφέροντας τη δυνατότητα για περαιτέρω επενδύσεις. Ταυτόχρονα όμως, μέσα από τη διαδικασία της πολεοδόμησης της περιοχής, δρομολογείται και η αναγκαία διάνοιξη της οδού Κρήτης. Πρόκειται λοιπόν, για μια εξέλιξη σημαντική, που θα καθορίσει την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και της ευρύτερης περιοχής για τις επόμενες γενιές».