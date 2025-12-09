Παρουσίαση λευκώματος για την Μεγαλόπολη

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Αναπτυξιακή Αρκαδία Α.Ε.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Γεώργιος Κούτσουρας, ο οποίος θα παρουσιάσει το λεύκωμα, και ο Ιωάννης Ασημακόπουλος, υπεύθυνος για τη συγγραφική επιμέλεια, το φωτογραφικό υλικό και την παραχώρηση των κειμένων και των ιστορικών φωτογραφιών. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο Βασίλειος Χίνης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν: ο Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αρκαδία Α.Ε. και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Κώστας Φίλανδρος, οικονομολόγος και τέως εκδότης της εφημερίδας «Τα Νέα της Μεγαλοπόλεως», ο Νίκος Μπεργελές, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, η Φωτεινή Σιμοπούλου, συνταξιούχος του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το λεύκωμα αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην ανάδειξη της ιστορίας, της πολιτιστικής ταυτότητας και της μακράς πορείας της Μεγαλόπολης από την αρχαιότητα έως σήμερα. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί δεύτερη παρουσίαση του λευκώματος στην Αθήνα, σε κοινή εκδήλωση του Δήμου Μεγαλόπολης, της Αναπτυξιακής Αρκαδία Α.Ε. και της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 19 Ιανουαρίου 2026, στις 6 μ.μ., στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.