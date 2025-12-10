Καλαμάτα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για υλοποίηση διαγραμμίσεων στην οδό Νέδοντος

Εργασίες για διαγραμμίσεις (διαβάσεις πεζών και θέσεις στάθμευσης) θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στην οδό Νέδοντος, σε συνέχεια των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα μεταξύ των οδών 23ης Μαρτίου – Κροντήρη, ενώ θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης).

Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην οδό Νέδοντος, θα υπάρξει τροποποίηση στις γραμμές του αστικού λεωφορείου ως εξής: Στη Γραμμή 1 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς παραλία θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους. Στη Γραμμή 2 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους. Στη Γραμμή 3 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος. Στη Γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου- Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους.

“Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση στα οικεία μέρη” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.