Καλαμάτα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για υλοποίηση διαγραμμίσεων στην οδό Νέδοντος

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα μεταξύ των οδών 23ης Μαρτίου – Κροντήρη, ενώ θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης).
Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην οδό Νέδοντος, θα υπάρξει τροποποίηση στις γραμμές του αστικού λεωφορείου ως εξής: Στη Γραμμή 1 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς παραλία θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους. Στη Γραμμή 2 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους. Στη Γραμμή 3 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος. Στη Γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου- Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους.
“Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση στα οικεία μέρη” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.