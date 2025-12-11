Καλαμάτα: Στροφή στον ιδιωτικό τομέα για την αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων

Στην ανάγκη συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας οδηγείται ο Δήμος Καλαμάτας, καθώς η μέχρι σήμερα κατάσταση στα δημοτικά ακίνητα δείχνει ότι ο ίδιος ο Δήμος δεν διαθέτει τις βάσεις για να αναστρέψει το κλίμα.

Η δημοτική αρχή μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, ενώ μέσα στον Δεκέμβριο προβλέπεται νέα συνάντηση για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Τα παραπάνω έγιναν γνωστά στην τελευταία ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Τζαμουράνη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι με μια διαφορετική προσέγγιση η δημοτική περιουσία θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά έσοδα, αξιοποιώντας τα ο Δήμος μεταξύ άλλων για έργα. Παράλληλα, έκανε λόγο για «επίπεδο μηδέν» ως προς την κατάσταση που επικρατεί με τα κτήρια στα χρόνια της τελευταίας δημοτικής αρχής, θέτοντας ερωτήματα για τα κληροδοτήματα Παναγιώταρου, Χανδρινού και Αναστασόπουλου στον Πειραιά, για το Αχίλλειον, το Τουριστικό Ταϋγέτου, για το κτήριο της πρώην Σχολής Νοσοκόμων, το ακίνητο της οδού Ασίνης, καθώς και για τα μαγαζιά του ανατολικού κέντρου που παραμένουν αναξιοποίητα. Υπενθύμισε δε, πως η παράταξή του είχε προτείνει το Αχίλλειον να ενταχθεί στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και ότι είχε εισηγηθεί τη συνεργασία με γραφείο Real Estate για να υπάρξει ολοκληρωμένη αποτίμηση της δημοτικής περιουσίας, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για πιθανές πωλήσεις και αξιοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η αντικειμενική αξία της ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Περιουσία Γιώργος Φάβας, ανέλυσε τις δυσκολίες στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, οι οποίες διαιωνίζονται εξαιτίας συνιδιοκτησιών, παλαιών κτισμάτων, κακοπληρωτών και γραφειοκρατικών εμπλοκών, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται μια πολύ δυνατή ομάδα με οικονομική - νομική υποστήριξη και στελέχη εξειδικευμένα σε ζητήματα που άπτονται με την κοινωνία. Ο ίδιος, αναφέρθηκε στο Αχίλλειον, το οποίο είχε μισθωθεί σε εταιρεία για επισκευή και αξιοποίηση μέσα σε τρία χρόνια, αλλά η προσπάθεια απέτυχε λόγω έλλειψης αδειοδοτήσεων, λέγοντας πως υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές που όμως αποθαρρύνονται λόγω περιορισμών. Για το συγκεκριμένο ακίνητο, γνωστοποίησε πως γίνονται επαφές με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ξεπεραστούν τεχνικά ζητήματα, ώστε να αξιοποιηθεί. Για το κτήριο «Αναγνωστόπουλου» στη Φαρών και Ασίνης, υπενθύμισε πως θα γίνει η μεταφορά του Κέντρου Καινοτομίας, ενώ στο Κληροδότημα Παναγιώταρου οι περιορισμοί και τα ρυμοτομικά ζητήματα δυσχεραίνουν όπως είπε την αξιοποίηση. Ως προς το Τουριστικό Ταϋγέτου σχολίασε ότι δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, και ότι οποιαδήποτε αξιοποίηση απαιτεί οικονομοτεχνική μελέτη. Για το Κληροδότημα Αναστασόπουλου, έκανε λόγο για συνάντηση των δημάρχων Καλαμάτας και Πειραιά η οποία θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογή του μισθώματος που εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστεί, φτάνοντας τις 21.000 ευρώ, ενώ για το Κληροδότημα Χανδρινού έχει σταλεί η διακήρυξη εκποίησης στην Αποκεντρωμένη και αναμένεται η έγκριση των όρων. Κλείνοντας, ο κ. Φάβας τόνισε πως παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την υποστελέχωση του Δήμου, η δημοτική αρχή στοχεύει στη μέγιστη απόδοση των ακινήτων και ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις μεταξύ άλλων με μεγάλη ιδιωτική εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων του δημοσίου, με στόχο τη συνεργασία για τον στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να προκύψουν προτάσεις από τον ιδιωτικό τομέα που θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένες και επιστημονικές απόψεις. “Έχει γίνει το πρώτο feed back για τα asset του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να προχωρήσουμε ασφαλώς στην αξιοποίησή της δημοτικής περιουσίας” σχολίασε. Ο όρος feedback αναφέρεται στις παρατηρήσεις και αξιολογήσεις που δίνονται ώστε να βελτιωθεί μια διαδικασία ή ένα έργο, ενώ ο όρος asset χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου συμπλήρωσε πως το Τουριστικό Ταϋγέτου δεν γινόταν να ενταχθεί στην OXE και αυτό γιατί θα αντλούσε πολλούς πόρους από τα έργα στα υπόλοιπα χωριά. Για το κτήριο «Αναγνωστόπουλου» υπογράμμισε πως μετά τις επισκευές θα γίνει η στέγαση του Κέντρου Καινοτομίας, περιλαμβάνοντας μιας αίθουσα προσεισμικής προσομοίωσης για παιδιά, αίθουσα για το Φεστιβάλ Ρομποτικής κ.α.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν μόνοι τους την περιουσία τους, καθώς δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία, το προσωπικό ούτε την ευελιξία, γι’ αυτό και έχει δοθεί κατεύθυνση το θέμα να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. Οπως είπε, στόχος είναι να βρεθεί η κατάλληλη εταιρεία που θα συντάξει το στρατηγικό σχέδιο για τη δημοτική περιουσία και να προχωρήσει η αξιοποίησή της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι ικανοποιημένος από την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και ότι έχουν ξεχωρίσει οι εταιρείες που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστική διαδικασία.