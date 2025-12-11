Κυπαρισσία: Πρόταση Τσιγκάνου για δράσεις προς τιμήν του Μιχάλη Κατσαρού

Όπως τόνισε η κ. Τσιγκάνου: «Ο Μιχάλης Κατσαρός (1921-1998) είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές του 20ού αιώνα με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση. Έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και πολλά έχουν μελοποιηθεί από σπουδαίους Έλληνες συνθέτες. Η φωνή του ανατρεπτική, αντισυμβατική και ελεύθερη σημάδεψε τα ελληνικά γράμματα και εξακολουθεί να εμπνέει δημιουργούς, μελετητές και νέους ανθρώπους. Ο Μιχάλης Κατσαρός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κυπαρισσία. Το πατρικό του σπίτι είναι απέναντι από το Δημαρχείο, παραμελημένο κι εγκαταλειμμένο, με εικόνα που καθόλου δεν τιμά την πόλη μας.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του (Νοέμβρης 1998) εισηγούμαι τις παρακάτω δράσεις διότι πιστεύω ότι ο δήμος μας οφείλει να τιμήσει αυτόν τον μεγάλο ποιητή με συγκεκριμένες, συνεχείς και οργανωμένες δράσεις, που θα αναδείξουν το έργο του και το πνευματικό του αποτύπωμα, αλλά και θα ενισχύσουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας: 1. Καθαρισμός του αύλειου χώρου του σπιτιού, ανάδειξή του και ετήσια συντήρηση. 2. Τοποθέτηση στον χώρο μαρμάρινης πλάκας με μικρό βιογραφικό του ποιητή και ένα ποίημά του και συνοδευτικό qr code, που να οδηγεί σε ψηφιακό αφιέρωμα. 3. Συνεργασία με τους νυν ιδιοκτήτες, ώστε να μπορέσει ο δήμος να έχει τη χρήση του κτηρίου για πολιτιστικές δραστηριότητες. Έρευνα σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή Πράσινου Ταμείου για αυτόν τον σκοπό. 4.

Καθιέρωση ετήσιου διαγωνισμού ποίησης για νέους με έργα εμπνευσμένα από τη θεματική των ποιημάτων του και συμβολικό βραβείο στο όνομα «Μιχάλης Κατσαρός». Συνεργασία με τα σχολεία και προβολή των ποιημάτων σε ειδική εκδήλωση. Με τις ελάχιστες αυτές δράσεις, οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερα χρήματα, όχι μόνο τιμούμε τον ποιητή, αλλά προβάλλουμε το πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης εμπνέοντας και τους κατοίκους της στην παραγωγή πολιτισμού, ιδίως τη νέα γενιά».

Κ.Μπ.