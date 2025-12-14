Δήμος Πύλου – Νέστορος: «Αύξηση τελών λόγω υπέρογκου κόστους»

Αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού στον Δήμο Πύλου – Νέστορος κατά 34%, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή. Και αυτό, για να καταφέρει να ανταποκριθεί ο Δήμος, όπως τονίζει στην “Ε” ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας στο τεράστιο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ.

Στη συζήτηση ο δήμαρχος μας αποκάλυψε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ιδιαίτερα του Δήμου, που αφορά κυρίως τους περιφερειακούς δήμους της χώρας, με μόνιμους υπαλλήλους που διορίστηκαν, είτε να μετατίθενται στους τόπους καταγωγής τους, είτε να παραιτούνται.

Αναλυτικά, να ενημερώσουμε ότι “η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος έκανε δεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 18532/24-11-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και αναπροσαρμόζει τα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2026, όπως ακριβώς αυτά αποτυπώνονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, για τους λόγους και το σκοπό που αναφέρονται σε αυτή”.

Στην εισήγηση αναφέρεται: “Εκτιμάται ότι τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2026, θα ανέλθουν στο ποσό των 3.610.000 ευρώ. Οι δε δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 4.500.000 ευρώ. Με βάση την ανάλυση των παραπάνω εσόδων – εξόδων προκύπτει μεγάλη διαφορά ύψους 890.000 ευρώ υπέρ των δαπανών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Η παραπάνω διαφορά θεωρείται μεγάλη και οφείλεται στην αύξηση της μισθολογικής δαπάνης, καθώς και στην τιμολογιακή πολιτική της αποκομιδής απορριμμάτων από ΦΟΣΔΑ μέσω ΣΔΙΤ και στο νέο εισαχθέν τέλος ταφής απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό και εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για την αύξηση των συντελεστών χρέωσης των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2026, προκειμένου να γίνει βιώσιμη η λειτουργία της υπηρεσίας”.

Για τους λόγους που οδήγησαν στην αύξηση του 34%, ο δήμαρχος Π. Καρβέλας μας εξηγεί: “Μέχρι το 2023 ουσιαστικά δεν είχαμε διαχείριση απορριμμάτων. Τώρα έχουμε μεταφέρει 10.000 τόνους στη μονάδα της Καλλιρρόης, με κόστος 1 εκ. ευρώ. Συν το τέλος ταφής 35 ευρώ τον τόνο και συν τη μεταφορά, που εκτιμάται στα 40 ευρώ τον τόνο. Μαζί με την αποκομιδή και τη συντήρηση το κόστος ξεπερνάει τα 220 ευρώ τον τόνο”.

Ο δήμαρχος παρατηρεί ότι “είμαστε ο πιο δύσκολος δήμος. Γιατί είμαστε ο πιο απομακρυσμένος δήμος με δύσκολη διαδρομή, που έχει επιδεινωθεί, λόγω των έργων, που επιβαρύνουν τον κεντρικό άξονα με την πολύ κίνηση”.

Διευκρινίζει, ακόμα, ότι 7 μήνες τον χρόνο η αποκομιδή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 το πρωί και πως λόγω του ενεργειακού κόστους έχουν αυξηθεί και τα έξοδα του φωτισμού.

“Μεταφέραμε χρήματα από τους ΚΑΠ και άλλα έσοδα για να καλύψουμε τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας”, παραδέχεται ο κ. Καρβέλας. Κι επισημαίνει ότι πλέον υπάρχει και το κόστος μεταφοράς των βαρέων και ογκωδών αντικειμένων, με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με ιδιωτική μονάδα διαχείρισης τέτοιων αντικειμένων στο νομό, ώστε να σταματήσουν οι καταγγελίες και να εκλείψει το φαινόμενο με τις χωματερές – εστίες ρύπανσης.

Για να μειωθούν τα κόστη και να βελτιωθεί η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως μας ενημερώνει ο δήμαρχος, η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό του στόλου των απορριμματοφόρων και προγραμματίζει leasing, για την μίσθωση 3 απορριμματοφόρων, ενός τράκτορα και 2 πρες κοντέινερ, για να μειώσει το συντομότερο δυνατό το τεράστιο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς ο Δήμος Πύλου – Νέστορος είναι στη δεύτερη φάση κατασκευής ΣΜΑ (Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), που έχει προγραμματίσει ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Στην ίδια απόφαση η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε “για κάθε παιδί που γεννιέται και οι γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλου - Νέστορος, να δίνει ο Δήμος εφάπαξ 5.000 ευρώ και την απαλλαγή της οικογένειάς του από τα δημοτικά τέλη, έως ότου το παιδί ενηλικιωθεί και στην περίπτωση που σπουδάσει, μέχρι να τελειώσει τις σπουδές του. Τα δε κριτήρια να αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο”.

Για την ανάγκη της απόφασης αυτής ο κ. Καρβέλας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στη Μεθώνη για το 2025 έχουν καταγραφεί 35 θάνατοι και μόνο μία γέννηση και αυτή, μάλιστα, πρόκειται για παιδί αντιδημάρχου.

Με την κίνηση αυτή ο Δήμος θέλει να στηρίξει νέα ζευγάρια που προβληματίζονται και δεν τολμούν να προχωρήσουν στην κίνηση γέννησης παιδιών, λόγω σοβαρών οικονομικών ζητημάτων.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη κίνηση ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος σημειώνει το κρίσιμο ζήτημα της υποστελέχωσης του Δήμου, με μεταθέσεις και παραιτήσεις υπαλλήλων που έχουν διοριστεί τα τελευταία χρόνια.

Χαρακτηριστικά τονίζει ότι “από τη διακήρυξη 3Κ για μόνιμους προσελήφθησαν στην Υπηρεσία Καθαριότητας 33 άτομα. Από αυτά έχουν μείνει 14, γιατί με 700 και 900 ευρώ, όταν για τη διαμονή τους ήθελαν 400 και 500 ευρώ, ζήτησαν, όπως επιτρέπει ο νόμος και πήραν μετάθεση για τους τόπους καταγωγής τους”.

Το ακόμα πιο τραγικό, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, είναι ότι σε προκηρύξεις για την πρόσληψη 31 υπαλλήλων στον Δήμο τα τελευταία χρόνια και με σημαντικές ειδικότητες επιστημόνων, πολιτικοί και τοπογράφοι μηχανικοί, καλύφθηκαν μόνο οι 3 και αυτοί μετά από κάποιο διάστημα παραιτήθηκαν, γιατί βρήκαν καλύτερες συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα. “Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το καταλάβει η Πολιτεία, το υπουργείο Εσωτερικών καταλήγει”, ο κ. Καρβέλας.