Καλαμάτα: Φυτεύτηκαν αλεξανδρινά και κυκλάμινα ενόψει Χριστουγέννων

Τον χριστουγεννιάτικο φωτοστολισμό της πόλης συμπληρώνουν τα αλεξανδρινά φυτά που φυτεύτηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, στολίζοντας με το κόκκινο χρώμα τους, εορταστικά, τους κοινόχρηστους χώρους.

Ήδη φυτεύτηκαν αλεξανδρινά και κυκλάμινα στις ζαρντινιέρες της κεντρικής πλατείας, σε παρτέρια και κηπάρια, αλλά και στον πεζόδρομο της Αριστομένους, ομορφαίνοντας τα σημεία, ενώ οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας, γίνεται έκκληση ώστε οι πολίτες να δείχνουν το δέοντα σεβασμό και να αποφύγουν το ξερίζωμα για ατομική χρήση ή και την καταστροφή των λουλουδιών που φυτεύονται.