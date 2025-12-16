Η Ο.Π. Νηλέας παρουσιάστηκε στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας

Η ελιά, το ελαιόλαδο και οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή,βρέθηκαν στο επίκεντρο δράσης που πραγματοποιήθηκε στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου κατά την προγραμματισμένη παρουσίαση του Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού Συνεταιρισμού – Οργάνωση Παραγωγών “Νηλέας”, από τη Χώρα Μεσσηνίας.

Η Νηλέας είναι το πρώτο οργανωμένο σχήμα ελαιοπαραγωγών στην Ελλάδα που συστάθηκε με στόχο την ορθολογική και σύγχρονη καλλιέργεια της ελιάς.

Σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συλλογικές προσπάθειες στον αγροτικό τομέα, με έργο που επεκτείνεται από τη συγκέντρωση και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (συμβατικού, βιολογικού και ΠΟΠ Καλαμάτας), μέχρι τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με την αγροτική και περιβαλλοντική καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και το μοντέλο λειτουργίας της Ομάδας Παραγωγών, να μάθουν περισσότερα για τις ποικιλίες ελιάς της Μεσσηνίας, καθώς και για τις γευστικές και ποιοτικές ιδιαιτερότητες του τοπικού ελαιολάδου.