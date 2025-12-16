Στην Αθήνα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θ. Βασιλόπουλος για την κινητοποίηση και την έκτακτη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ

Στην Αθήνα έχει μεταβεί ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας έξω από τη Βουλή σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Η κινητοποίηση, έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων της ΚΕΔΕ με στόχο τη διεκδίκηση Δήμων με ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Στην κινητοποίηση μετείχαν Αυτοδιοικητικοί απ’ όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ. είναι προγραμματισμένη έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στο ξενοδοχείο CARAVEL, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη λήψη αποφάσεων που θα ενισχύσουν την αυτοτέλεια των Δήμων.

Στην Αθήνα, τον δήμαρχο συνοδεύουν ο αντιδήμαρχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των ΔΕΥΑ, Σαράντος Μαρινάκης και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ και μέλος της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ Ανδρέας Καραγιάννης.