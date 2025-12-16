NetZeroCities: Η Καλαμάτα σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Συνολικά, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς από 9 πόλεις από τις συνολικές συμμετοχές, με την Καλαμάτα να είναι η μοναδική ελληνική πόλη, καθώς και μία από τις δύο πόλεις-αποστολής (Mission Cities) για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, μαζί με τη Vitoria-Gasteiz της Ισπανίας. Σύμφωνα με το Δήμο, η συμμετοχή αυτή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Καλαμάτα, η οποία έχει πιστοποιηθεί ως Mission City και έχει δεσμευτεί για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030. Τα εργαστήρια παρείχαν πρακτικά εργαλεία, ανταλλαγή εμπειριών με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και πολύτιμες γνώσεις που ενισχύουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής στρατηγικής μετάβασης. Παράλληλα, ο Βασίλης Παπαευσταθίου και ο Νάσος Μακιός, μέλη της Ομάδας Αποστολής της Καλαμάτας για το 2030, έλαβαν πτυχία εξειδίκευσης από το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, σε αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής και ουσιαστικής ολοκλήρωσης του προγράμματος.