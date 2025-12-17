Καλαμάτα: Εργασίες θεμελίωσης για τη νέα δεξαμενή ύδρευσης στον Άη Γιάννη Καρβούνη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της νέας δεξαμενής υδροδότησης στον Αη Γιάννη Καρβούνη, όντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής για το Δήμο Καλαμάτας.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης, οι εν εξελίξει παρεμβάσεις αφορούν την σκυροδέτηση της βάσης της θεμελίωσης (μπετόν καθαρισμού), προκειμένου να ακολουθήσουν οι εργασίες θεμελίωσης κι ότι άλλο προβλέπεται από τη σχετική μελέτη του έργου.

Η νέα δεξαμενή υδροδότησης 8.300 m3, που έρχεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Δήμου Καλαμάτας, χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στην ενταγμένη Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Καλαμάτας» με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8.000.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης έχει τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.