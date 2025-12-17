Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος: Απόφαση διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών

Τη διαγραφή όλων των προσαυξήσεων και πρόσθετων επιβαρύνσεων που αφορούν διάφορες κατηγορίες οφειλών, από το 2020 και προγενέστερα, με διατήρηση και κανονική είσπραξη του αρχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, αποδεχόμενο σχετική απόφαση – εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής.

“Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην ελάφρυνση των πολιτών από δυσανάλογες χρεώσεις και στη διευκόλυνσή τους να εξοφλήσουν τις πραγματικές, βασικές υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο”, επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, στη Δημοτική Επιτροπή είχε αναφερθεί: “Με την παρούσα εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η διαγραφή των προσαυξήσεων και πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχουν συσσωρευτεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών πολιτών προς τον Δήμο, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού κεφαλαίου των οφειλών.

Οι οφειλές για τις οποίες ζητείται η διαγραφή των προσαυξήσεων αφορούν κυρίως: 1) Λογαριασμούς ύδρευσης προερχόμενους από περιόδους κατά τις οποίες τα σχετικά οικονομικά στοιχεία δεν είχαν μεταφερθεί στη ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος, με αποτέλεσμα να παραμένουν στο λογιστικό σύστημα του Δήμου. 2) Αχρεωστήτως καταβληθείσες αμοιβές, οι οποίες δεν φέρουν έτσι κι αλλιώς προσαυξήσεις, ωστόσο εμφανίζονται λογιστικά σε πίνακες οφειλετών. 3) Απαιτήσεις από καταργημένα νομικά πρόσωπα του Δήμου (κυρίως τροφεία και λοιπές μικρές οφειλές), οι οποίες προέρχονται από παλαιές χρήσεις και δεν έχουν αναζητηθεί για πολλά έτη.

Οι παραπάνω οφειλές χρονολογούνται από το 2020 και προγενέστερα, δηλαδή είναι παλαιές και αρκετά χρονίζουσες. Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), προβλέπεται στο άρθρο 174 ότι ο Δήμος, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η απαλλαγή μπορεί να δικαιολογηθεί ειδικά όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους όπως μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης ή οικονομική αδυναμία - αιτίες συχνές σε περιπτώσεις παλαιών ή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με διαχειριστικά κωλύματα. Η παραπάνω νομοθετική και θεσμική ρύθμιση παρέχει σαφή νόμιμη βάση, ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για τη διαγραφή των εν λόγω επιβαρύνσεων.

Επιπλέον, ευρύτερες πρακτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπουν ότι, με την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου ή την υπαγωγή σε ρύθμιση, μπορεί να γίνει «κούρεμα» ή διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής”.

Ακόμα, στην εισήγηση αναφέρεται ότι “με τη διαγραφή των προσαυξήσεων: Οι πολίτες θα μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με δίκαιο και ρεαλιστικό τρόπο. Ο Δήμος θα ενισχύσει την εισπραξιμότητα των πραγματικών απαιτήσεών του. Θα αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση των πολιτών, καθώς οι συγκεκριμένες οφειλές συνδέονται με ιδιαίτερες διοικητικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή του συστήματος προσαυξήσεων. Η πρακτική αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας των δημοτικών τελών και επιβαρύνσεων. Υπάρχει σαφής θεσμική βάση που επιτρέπει στον Δήμο, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δημοτικού Συμβουλίου ή Οικονομικής Επιτροπής κατά περίπτωση), να διαγράψει προσαυξήσεις εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (αιτιολογία για παλαιότητα / διοικητικές αστοχίες κλπ.)”.