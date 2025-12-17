Δήμος Πύλου - Νέστορος: Αιτήσεις για καταγραφή ζημιών και επίδομα

Σε υποβολή αιτήσεων για καταγραφή ζημιών και την χορήγηση επιδόματος, μετά τη φυσική καταστροφή της 5ης Δεκεμβρίου, καλεί τους πληγέντες δημότες του, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος.

Ειδικότερα, ο Δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών των Τοπικών Κοινοτήτων Λαχανάδας και Φοινικούντας της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Βασιλιτσίου,

Χρυσοκελλαριάς, Φαλάνθης, Ακριτοχωρίου, Χαρακοπιού, Υάμειας και Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή της Παρασκευής 5ης Δεκεμβρίου 2025 και προκειμένου να γίνει η σχετική καταγραφή από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, όπως συμπληρώσουν και υποβάλλουν την ειδική αίτηση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16.05.2019 (ΦΕΚ Β’1699/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταθέσουν την ειδική αίτηση με τις αντίστοιχες συνοδευτικές υπεύθυνες δηλώσεις, υπόψη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Δημαρχείου) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@pylos-nestor.gr.

Α. Για τη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, λόγω ζημιών στο κτήριο ή και την οικοσκευή αποκλειστικά σε κύριες οικίες, υποβάλλονται: 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (επισυνάπτεται). 2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους 2024.

Επιπλέον για τη χορήγηση των επιπρόσθετων ανά κατηγορία δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα

προγράμματα του αρμόδιου υπουργείου: βα) Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή ββ) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Β. Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την

αντικατάσταση οικοσκευής σε κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες, υποβάλλονται: 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου. 2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους 2024. 3. Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Ακόμα, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος συστήνει “στους ιδιοκτήτες, πριν προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών της οικίας τους, να αποτυπώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. φωτογραφίες ή βίντεο), το ύψος και τα σημάδια της στάθμης του νερού στους τοίχους, καθώς και την κατεστραμμένη οικοσκευή.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15 ημέρες, έως 30 Δεκεμβρίου. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δε θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση για το συγκεκριμένο λόγο. Παρακαλούμε τους πολίτες για τη διευκόλυνση των συνεργείων καταγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες, κος Γεώργιος Τζιβίσκος και κα Αγγελική Βοντίτσου, τηλ. 27233 60255 και 27233 60256 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για ζημιές σε επιχειρήσεις και στο πάγιο κεφάλαιο αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, θα απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτική Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, προϊστάμενος κος Τσιλίκας Παναγιώτης, πληροφορίες στο τηλ. 27213 61426”.