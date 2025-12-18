Καλαμάτα: Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου

Ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει τον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων, αναδεικνύοντας κάθε φορά και μια διαφορετική πτυχή της μεσσηνιακής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

Αυτή την εβδομάδα, στο επίκεντρο βρίσκεται η μεσσηνιακή εταιρεία Mamellada, με τα ιδιαίτερα chutney (άλειμμα) της και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία τους. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη φιλοσοφία, τις πρώτες ύλες και τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μέσα από μια παρουσίαση και γευσιγνωσία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28).

Ο χώρος αποτελεί σημείο σταθερής επαφής των επισκεπτών με την ταυτότητα, την ποιότητα και την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων.