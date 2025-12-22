Καλαμάτα: Τοπικά υλικά με μοντέρνα ματιά - Παρουσίαση στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου

Με μια φρέσκια και δημιουργική πτυχή της μεσσηνιακής παραγωγής, μέσα από την παρουσίαση της εταιρείας Mamellada, ήρθε σε επαφή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το κοινό του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας.

Η Mamellada είναι μια σύγχρονη μεσσηνιακή επιχείρηση που αξιοποιεί πρώτες ύλες της περιοχής για να δημιουργήσει χειροποίητα chutney, συνδυάζοντας παραδοσιακά υλικά με διεθνείς γαστρονομικές τάσεις.

Τα προϊόντα της έχουν ήδη διακριθεί σε διαγωνισμούς του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σύγχρονου μεσσηνιακού επιχειρείν και την εξαγωγική του προοπτική. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της εταιρείας και η διαδικασία παραγωγής, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει επιλεγμένα προϊόντα και να συνομιλήσει με τους δημιουργούς τους. Μέσα από το chutney, τα τοπικά υλικά απέκτησαν έναν νέο ρόλο, τόσο στο τραπέζι του καταναλωτή όσο και στο πιάτο των εστιατορίων, αναδεικνύοντας το πώς η παράδοση μπορεί να μεταφραστεί με τρόπο σύγχρονο και εξωστρεφή.

Η δράση εντάσσεται στον κύκλο παρουσιάσεων του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων, που φιλοξενείται στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας και λειτουργεί ως σημείο ζωντανής επαφής με την παραγωγή, τους ανθρώπους της και τις νέες μορφές της τοπικής γαστρονομίας.