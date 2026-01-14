Μουσειακό αεροσκάφος τοποθετήθηκε στην Κυπαρισσία

Τοποθετήθηκε χθες το μουσειακό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στον χώρο που είχε διαμορφωθεί για αυτό τον λόγο, στην πλατεία δυτικά της οδού Ναυαρίνου στην Κυπαρισσία.

Το αεροσκάφος παραχωρήθηκε στον Δήμο Τριφυλίας, για να πλαισιώσει το μνημείο πεσόντων αεροπόρων που θα δημιουργηθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Η πλήρης συναρμολόγηση του αεροσκάφους θα ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ στο σημείο βρέθηκε χθες κατά την άφιξή του και ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης, ο οποίος στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Στην κατασκευή περικαλλούς μνημείου πεσόντων αεροπόρων, στο οποίο θα δεσπόζει ένα μουσειακό μαχητικό αεροσκάφος, πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Τριφυλίας σε σημείο του περιβάλλοντος χώρου της εισόδου της πόλης της Κυπαρισσίας (από Φιλιατρά).

Θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τιμήσει τους αεροπόρους της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που έπεσαν στον βωμό του καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας και να αποδοθεί ο οφειλόμενος φόρος τιμής και αιώνιας μνήμης σε όλους όσοι, διαχρονικά, προσέφεραν τον εαυτό τους θυσία, υπερασπιζόμενοι τα ιερά και τα όσια του ελληνισμού. Προς τούτο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης του εν λόγω μουσειακού μαχητικού αεροσκάφους από συνεργείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Πλησίον δε του άνω μνημείου διαμορφώνεται ήδη ο χώρος, από τον Δήμο Τριφυλίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος πρασίνου και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους».

