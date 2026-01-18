Μάστερ πλαν για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα στα σχέδια του Δήμου Καλαμάτας

Την προκήρυξη της εκπόνησης μάστερ πλαν που να αφορά συνολικά την ανάπλαση του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα, προγραμματίζει η δημοτική αρχή Καλαμάτας.

Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας χθες σε ερώτησή μας, για το σημαντικό έργο στο Νέδοντα, που όμως, δεν αναφέρθηκε πουθενά στη συνέντευξη Τύπου, ούτε στα έργα που θα ξεκινήσουν το 2026.

Αναλυτικά, σε ερώτησή μας για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, ο δήμαρχος είπε:

“Εχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου να προκηρύξουμε, ώστε να συγκροτηθεί ένα μάστερ πλαν, που να αφορά συνολικά την ανάπλαση του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα. Παρότι είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε ένα έργο δίπλα από το Ανοιχτό Θέατρο και βόρεια προς το γήπεδο του «Λουκαρέα», έχω ζητήσει πρώτα να έχουμε στα χέρια μας το μάστερ πλαν που να δείχνει πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η περιοχή όλη, από το Ανοιχτό Θέατρο μέχρι το γήπεδο του «Λουκαρέα» και μετά να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε παρεμβάσεις.

Οσο για τη μεταφορά των συνεργείων, έχουμε πει ότι εντός του 2026 ίσως να τα καταφέρουμε να μεταφερθεί η ΔΕΥΑΚ κι εξετάζουμε ως Δήμος τα επόμενα σενάρια.

Αποτελεί για μας προτεραιότητα. Εχουμε πει ότι θέλουμε να αναδείξουμε το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, να δώσουμε τη δυνατότητα από το Ανοιχτό Θέατρο, από το Πάρκο Ελιάς που είναι απέναντι, να μπορεί ο οποιοσδήποτε να επισκέπτεται, με βοτανικούς κήπους με σκέιτ παρκ με τοίχους αναρρίχησης, με όλα αυτά που θα δώσουν τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε πολίτη 10 λεπτά από το κέντρο της Καλαμάτας να περπατά και να πηγαίνει σε έναν υπέροχο χώρο. Αλλωστε ήταν ένα από τα εμβληματικά από τα οποία είχαμε καταθέσει κατά την προεκλογική περίοδο”.

Σε ερώτηση συναδέλφου για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από τον καταυλισμό της Αγίας Τριάδας στην Μπιρμπίτα, ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε:

“Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Ο Δήμος Καλαμάτας εδώ και 14 μήνες έχει απαντήσει, έχει στείλει όλες τις παρατηρήσεις. Συγκροτήθηκε η επιτροπή, συζήτησε επί του θέματος. Απ’ ότι μάθαμε έχουν πάλι κάποιες παρατηρήσεις και θα μας στείλουν. Δυστυχώς, δεν μας έχουν στείλει ακόμα. Βέβαια, η πρόσκληση έληξε 31/12/2025. Εχουμε κάνει επικοινωνία με τον υπουργό, όμως και θα ανανεωθεί αυτή η πρόσκληση για να είναι ενεργό και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Το παρακολουθούμε στενά”.

Σε σχόλιο συναδέλφου για έργα που καθυστερούν, υποστήριξε:

“Τα έργα δεν καθυστερούν. Η εποχή που είχαμε την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση, πέρασε και τα έργα τρέχουν όλα και ολοκληρώνονται. Με το μόνο έργο που υπάρχει ζήτημα καθυστέρησης είναι ο Φ800. Εκεί υπάρχουν διάφορες συγκυρίες. Προφανώς ο ανάδοχος δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Εχουμε εξετάσει διάφορα σενάρια, όμως, δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι έπεσε αυτό το έργο πάνω στις παγκόσμιες αρνητικές συγκυρίες. Η υγειονομική κι ενεργειακή κρίση δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Οι πόλεμοι που έγιναν και αύξησαν το κόστος μεταφοράς, είναι και αυτό αρνητικό. Θα μου πείτε, αν είχε επιλέξει ο ανάδοχος, που ήταν δικό του θέμα, τη Ρωσία για να πάρει τους σωλήνες θα μπορούσαμε σήμερα να τους παραλάβουμε; Δεν ξέρω. Οπως και να έχει, είναι ένα έργο δύσκολο που κάποια στιγμή με πίεσαν από το υπουργείο πάρα πολύ κι έδωσα μάχη γι’ αυτό, να φύγει από τον «Φιλόδημο» και να πάει στο ΕΣΠΑ. Αν τότε το είχα δεχθεί, το έργο αυτό είχε «πετάξει». Και βέβαια εξασφαλίσαμε και το 1,9 εκ ευρώ επιπλέον που χρειάζεται για τις συμπληρωματικές συμβάσεις, για να υποστηρίξουμε τις αυξήσεις των υλικών”.

Τέλος, σε ερώτηση για το θέμα της οδού Μαρίας Κάλλας απάντησε: “Την Κάλλας την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Την παρακολουθώ προσωπικά και το έχω σημειώσει στην ατζέντα μου γι’ αυτά που πρέπει να τρέξουμε σε πρώτο χρόνο το 2026”.