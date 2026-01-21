Δημιουργία ψηφιακού μουσείου - Κέντρου προβολής διπλωματίας στην Καλαμάτα

Τροποποιήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η Απόφαση Ένταξης του έργου «Δημιουργία ψηφιακού μουσείου - Κέντρου προβολής διπλωματίας, Καλαμάτα», με το ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να διαμορφώνεται στα 425.935 ευρώ.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καλαμάτας.

Το έργο μετά την τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής:

-Υποέργο 1 με τίτλο «Μουσειογραφική μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού Δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου προβολής διπλωματίας, Καλαμάτα» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 14.875,00€.

-Υποέργο 2 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη και οργάνωση φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 6.200,00€.

-Υποέργο 3 με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας Καλαμάτας» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 404.860,00€.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου - Κέντρου προβολής διπλωματίας στην Καλαμάτα (μοναδικού παρόμοιου στη χώρα), όχι ως στατική διαμόρφωση ενός κτηρίου, αλλά ως δυναμικό σημείο αναφοράς της πόλης.