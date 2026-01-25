Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Οιχαλίας

Πρακτικά διαγωνισμών για την επιλογή προσωρινών αναδόχων, για την υλοποίηση έργων και την προμήθεια μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Οιχαλίας, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Ειδικότερα, αναμένεται να εγκρίνει τα πρώτα πρακτικά διαγωνισμών για την επιλογή προσωρινών αναδόχων: 1) Για το έργο αποκαταστάσεων αγροτικής οδοποιίας από πλημμύρες Ιανουαρίου 2023. 2) Για το έργο αναβάθμισης υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου. 3) Για την προμήθεια αναρροφητικού σάρωθρου, αρθρωτού τύπου και γεωμετρικής κάδου απορριμμάτων, χωρητικότητας περίπου ενός κυβικού. 4) Για την προμήθεια μηχανικού εκσκαφέα – φορτωτή. 5) Για την προμήθεια δύο καινούργιων ημιφορτηγών 4Χ4.

Αλλα ενδιαφέροντα θέματα στη Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας την ερχόμενη Τετάρτη είναι: Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τους διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων. Ειδικός κύκλος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του 2026 για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού προς ενίσχυση της στελέχωσης των ανταποδοτικών υπηρεσιών των Δήμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Αίτημα για παραχώρηση χώρου για στέγαση ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία “Κόμβος Ανθεκτικότητας”. Εγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας για τα έργα κατασκευής υποδομής για την τοποθέτηση λυόμενων κτισμάτων στην Κοινότητα Μάλθης και κατασκευής σωληνωτών οχετών στην Κοινότητα Αμπελιώνας. Απευθείας κατεπείγουσα ανάθεση για αποκατάσταση βατότητας τμημάτων οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Είρας μετά από κατολισθήσεις, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.