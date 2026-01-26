Σε πορεία πλήρους απαξίωσης και εγκαταλελειμμένο παραμένει το “Αχίλλειον”

Ολα τα προηγούμενα χρόνια παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την ανακατασκευή και την αξιοποίησή του από κάποιον ιδιώτη επενδυτή μέσω διαγωνισμού ή διαπραγμάτευσης, δεν υπήρξε θετική έκβαση και σήμερα το κτήριο βρίσκεται σε πορεία πλήρους απαξίωσης.

Μάλιστα, δεν έχει γίνει ούτε η κάλυψη της πρόσοψης, όπως είχε δεσμευτεί η δημοτική αρχή και δεν έχει αντικατασταθεί το καλαίσθητο πανί, που είχε τοποθετηθεί παλιότερα και καταστράφηκε.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Αύγουστο του 2024, ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, για την αξιοποίηση του διατηρητέου - παλιού ξενοδοχείου “Αχίλλειον”, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Κώστα Τσαπόγα. Είχε πει πως “η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας είναι πολύπλοκη υπόθεση, καθώς εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες” και είχε προσθέσει: “Το Αχίλλειον είναι μία από τις δύσκολες περιπτώσεις. Εχει ζημιές από τον σεισμό, τελεί υπό την επιμέλεια της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και θέλει ιδιαίτερες μελέτες. Οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφερθεί, ψάχνουν τη διαδικασία και τα κόστη, για να δουν αν τους συμφέρει και να κάνουν την πρόταση που θέλουν. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για να δούμε πως μπορούμε να είναι ελκυστικό το ακίνητο”.

Για την κάλυψη της πρόσοψης που έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα η εικόνα του διατηρητέου κτηρίου να είναι το λιγότερο αντιαισθητική, ο Γ. Φάβας είχε ενημερώσει ότι “έχουμε βρει άνθρωπο για να κάνει την πρόσοψη, για να είναι όπως πρέπει και για το Αχίλλειον και για του Παναγιώταρου, στη Μικρή Μαντίνεια”.

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, που είχαν πέσει κεραμίδια από το “Αχίλλειον”, ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης είχε πει ότι “δύο μικρά κεραμιδάκια, δεν έφυγε κανένα τούβλο, κατιτίς που ήταν επικίνδυνο”, απαντώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ερώτηση της συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Ευγενίας Κούβελα.

