Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης σε διαγωνισμό ρομποτικής  

Δύο νέες κατασκευές με τις οποίες θα λάβουν μέρος στον διαδικτυακό διαγωνισμό Generation Next, παρουσίασαν κατά την επίσκεψή τους στον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο, μαθητές του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 26/1.

Τους μαθητές συνόδευσε ο καθηγητής τους και Διευθυντής του σχολείου Αλέξανδρος Καραβλίδης. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Βασίλης Γεωργακλής.

Οι μαθητές που συμμετέχουν είναι οι Βάλια Αθανασίου και Κωνσταντίνα-Μαρία Αλεβίζου (μαθήτριες της Α΄ τάξης), Ρόμπερ Πετρόλιου (μαθητής της Β΄ τάξης) και Κωνσταντίνος Κορδεράς, Αλέξανδρος Κωτσόπουλος και Γιώργος Τσαμπλάκος (μαθητές της Γ΄ τάξης).

Η ομάδα «Αήττητοι» έχει ετοιμάσει μια εφαρμογή περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας είτε για να περιηγηθεί διαδικτυακά είτε για να διευκολυνθεί κατά την φυσική του παρουσία στον χώρο, αρκεί να κατεβάσει την εφαρμογή με QR code σε συσκευή anroid. Η ομάδα «Robot Mechanics» έχει εργαστεί πάνω στην δημιουργία κατασκευής για την παραγωγή ενέργειας μέσα από τον βηματισμό. Όπως εξήγησαν οι μαθητές κάθε βήμα αποτελεί ενέργεια και μπορεί να αξιοποιηθεί συμβάλλοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος συνεχάρη τους μαθητές για την ενασχόλησή τους με την ρομποτική και γενικότερα την τεχνολογία καθώς και για την έμπνευσή τους να δημιουργήσουν ωφέλιμες και καινοτόμες κατασκευές. Παρατήρησε πως η τεχνολογία προσφέρει ήδη πολλά στη νέα γενιά και τόνισε τη σημασία της υπεύθυνης και σωστής χρήσης της. Τέλος, ευχήθηκε επιτυχία στον διαγωνισμό ρομποτικής στον οποίο θα συμμετάσχουν την άνοιξη και τους προέτρεπε στο πλαίσιο της δράσης «ενεργός πολίτης» που υλοποιούν, να οργανώσουν μία παρουσίαση για την πόλη της Μεσσήνης.