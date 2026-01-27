Παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές σε Πεταλίδι και Ελληνοεκκλησιά

Χρηματοδοτήσεις για παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές στο Πεταλίδι και την Ελληνοεκκλησιά, αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης, σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις της.

Ειδικότερα, αποδέχθηκε: α) Χρηματοδότηση ύψους 190.000 ευρώ του έργου με τίτλο “Περίφραξη - εξοπλισμός, αντικατάσταση φωτισμού και βελτίωση αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Πεταλιδίου” σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

β) Χρηματοδότηση ύψους 100.000 ευρώ του έργου με τίτλο “Επισκευή γηπέδων 5x5 και μπάσκετ στην Κοινότητα Ελληνοεκκλησιάς” σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικής απόφασης της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης φθαρμένου χλοοτάπητα αγωνιστικού χώρου γηπέδου 5Χ5 με τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα, επισκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου μπάσκετ και πλαστικοποίησή του και περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ στη δυτική πλευρά.

Και στις δύο περιπτώσεις η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο “να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται και προβλέπεται για τη συμμετοχή και υλοποίηση της ανωτέρω πράξης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης”.