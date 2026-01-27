eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 18:42

Δήμος Τριφυλίας: Συμπληρωματικές εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς

Γράφτηκε από την

Συμπληρωματικές εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για το σχολικό έτος 2025-2026 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη τελευταία του συνεδρίαση.

Εγκρίθηκε η συμπληρωματική εγγραφή κατόπιν αιτήσεων των γονέων και αφού έχουν προσκομισθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: δύο νηπίων στον Δ.Π.Σ. Φιλιατρών, τριών νηπίων στον Δ.Π.Σ. Γαργαλιάνων, τεσσάρων νηπίων στον Δ.Π.Σ. Κυπαρισσίας και ενός νηπίου στον Δ.Π.Σ. Κοπανακίου.
Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
