Συνάντηση Παν. Γεωργακοπούλου με Βασ. Σπανάκη: Υποσχέσεις για κλειστό γυμναστήριο στο Μελιγαλά

Οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση έργων δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, καθώς επίσης και τη δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στον Μελιγαλά, ζήτησε η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου από τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασίλειο Σπανάκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η δήμαρχος Π. Γεωργακοπούλου επισκέφθηκε τη Δευτέρα, στο γραφείο του τον κ. Σπανάκη, με τον οποίο συζητήθηκαν εκτενώς θέματα,που αφορούν στην οικονομική κατάσταση των Δήμων και ιδίως στην ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Οιχαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα της καθημερινότητας.

Η κ. Γεωργακοπούλου έκανε ειδική αναφορά στην υλοποίηση έργων δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Οιχαλίας, καθώς και στη δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στον Μελιγαλά.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, ο υφυπουργός κατέγραψε τα αιτήματα της δημάρχου, δεσμευόμενος για την εξεύρεση λύσεων τους, καθώς και την άμεση κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, “ένα έργο πνοής για τον αθλητισμό και τη νεολαία της περιοχής μας”.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος καταλήγει ότι “η δημοτική αρχή πιστή στις δεσμεύσεις της αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως η παιδεία και ο αθλητισμός αποτελούν προτεραιότητά της”.