Εκδήλωση για να αναγνωριστεί η Καλαμάτα ως Μαρτυρική Πόλη

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη ματωμένη 8η Φεβρουαρίου 1944, στήριξη του δίκαιου αγώνα για την αναγνώριση της Καλαμάτας ως Μαρτυρικής Πόλης, πραγματοποιείται το άλλο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης, στις 6 το απόγευμα.

Την εκδήλωση οργανώνουν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και ο Δήμος Καλαμάτας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί ο συλλογικός τόμος του περιοδικού “Τετράδια” (εκδόσεις “Στοχαστής”), που είναι αφιερωμένος στη συμβολή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, την Εθνική Αντίσταση και τα 30 χρόνια δράσης του ΕΣΔΟΓΕ για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Ομιλητές θα είναι οι:

α) Δημήτρης Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος ε.α., επίτιμος γενικός επιθεωρητής Στρατού συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: “Η μνημειώδης συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών”.

β) Βασίλης Μαστραγγελόπουλος, φιλόλογος - ιστορικός, πρώην δήμαρχος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ: “Η Εθνική Αντίσταση και οι γερμανικές θηριωδίες στη Μεσσηνία”.

γ) Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, πανεπιστημιακός, συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: “Αντίσταση, μνήμη, δικαιοσύνη. Η επικαιρότητα του αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών”.

Την εκδήλωση προλογίζουν οι Θανάσης Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας και Κώστας Αλεξίου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ.

Συντονιστής θα είναι ο Θανάσης Πετράκος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ και εκπρόσωπος του Συλλόγου “Μανώλης Γλέζος”.

ΥΓ: Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα διατίθεται προς πώληση το σημαντικό αντιφασιστικό – ιστορικό βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο “Στοχαστής” σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Ramon.