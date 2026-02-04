15 εκ. ευρώ για επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη

Την προκήρυξη της δράσης «Ανάπτυξη / Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με συνολική δημόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στη Μεγαλόπολη.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027» και προβλέπει δυνατότητα ανακατανομής ή και υπερδέσμευσης πόρων, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερων του ενός επιχειρηματικών πάρκων, εφόσον το επενδυτικό ενδιαφέρον το δικαιολογήσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δράση έρχεται ως συνέχεια του χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ειδικού χωροταξικού της Μεγαλόπολης, ενώ συμπίπτει με περίοδο αυξημένης επενδυτικής κινητικότητας στην Πελοπόννησο. Ενδεικτικά, στις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι υποβληθείσες προτάσεις ξεπέρασαν το 400% του αρχικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, στον Δήμο Μεγαλόπολης, από τον 2ο κύκλο επιχειρηματικότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης εγκρίθηκαν 80 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 332 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη δημιουργίας 1.093 νέων θέσεων εργασίας.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημειώνει: «Η προκήρυξη για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική και αναπτυξιακή τομή. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για οργανωμένη εγκατάσταση επενδύσεων, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανταπόκριση που καταγράφουν τα προγράμματα της Περιφέρειας και του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, επιβεβαιώνεται ότι η Πελοπόννησος αλλάζει αναπτυξιακό υπόδειγμα, με σχέδιο, συνεργασία και μετρήσιμα αποτελέσματα για την απασχόληση και την τοπική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη για την άριστη συνεργασία. Μέσα από συντονισμένη δουλειά και κοινό στόχο, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις ώστε η Δίκαιη Μετάβαση στη Μεγαλόπολη να αποκτήσει σταθερό αναπτυξιακό αποτύπωμα».