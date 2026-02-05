Παράταση του προγράμματος «Το Ταξίδι της Τροφής» - Από την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας στο Δημοτικό Συσσίτιo

Την παράταση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Μπορούμε – Saving Food, Saving Lives» ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος «Το Ταξίδι της Τροφής» έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2026.

Η εισήγηση αφορούσε τη συνέχιση των δράσεων διάσωσης αξιοποιήσιμων περισσευούμενων τροφίμων από τη λαϊκή αγορά της πόλης, καθώς και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης μαθητών σε σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην «Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας», που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στην Καλαμάτα, οι δράσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικά εργαστήρια σε μαθητές Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, εκπαιδευτικές επισκέψεις στη λαϊκή αγορά, καθώς και συλλογή αδιάθετων φρούτων και λαχανικών από τους παραγωγούς. Τα τρόφιμα που συγκεντρώνονται διατίθενται μέσω των κοινωνικών δομών του Δήμου (Δημοτικό Συσσίτιο) σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και πολίτες που έχουν ανάγκη. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα επιτυχημένο, σημειώνοντας ότι το προηγούμενο διάστημα συνέβαλε σημαντικά στην ευαισθητοποίηση μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τη σπατάλη τροφίμων και τη σωστή διατροφή. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος διατύπωσε επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να υλοποιηθεί αποκλειστικά από τον Δήμο σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς τη συμμετοχή ΜΚΟ. Όπως ανέφερε, πρόκειται ουσιαστικά για οργανώσεις που παίρνουν χρήματα από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις που μπορεί να υπάρχουν.

Με την έγκριση της παράτασης, ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει τη συμμετοχή του σε μια δράση που συνδυάζει την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, την προώθηση υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο.