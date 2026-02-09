Προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές της Τριφυλίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Τριφυλίας «σε συνέχεια των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, συνεχίζεται η διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Ράχες και Κοπανάκι έως την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.Παράλληλα, λόγω βλάβης σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, παρουσιάζεται διακοπή νερού και στην περιοχή της Βάλτας Τριφυλίας, η οποία θα διαρκέσει έως την επισκευή του εξοπλισμού. Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση».

Κ.Μπ.