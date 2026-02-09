eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2026 20:18

Προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές της Τριφυλίας

Συνεχίζονται τα προβλήματα στην υδροδότηση σε περιοχές της Τριφυλίας, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Τριφυλίας «σε συνέχεια των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, συνεχίζεται η διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Ράχες και Κοπανάκι έως την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.Παράλληλα, λόγω βλάβης σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, παρουσιάζεται διακοπή νερού και στην περιοχή της Βάλτας Τριφυλίας, η οποία θα διαρκέσει έως την επισκευή του εξοπλισμού. Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση».

Κατηγορία Δήμοι
