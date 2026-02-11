eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026 15:15

Δράση ενημέρωση στο 4ο Γυμνάσιο από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καλαμάτας

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας με θέμα: «Διαφυλικές σχέσεις και Έμφυλη βία» συμμετείχε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων, της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Στόχος της δράσης ήταν η εξειδικεύμενη πληροφόρηση των μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο εκπροσώπησαν η ψυχολόγος Δήμητρα Μιχαλοπούλου, και η κοινωνιολόγος Βασιλική - Σοφία Κατσίποδα, εστιάζοντας στην πολυπλοκότητα του φαινομένου της βίας, στη διάσταση των κοινωνικά κατασκευασμένων διαφορών των φύλων και στη δυναμική των κοινωνικών ρόλων που τους αποδίδονται. 

Τέλος, οι μαθήτριες/ες παρακολούθησαν μία μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Μη με αφήσεις ποτέ (Don't ever leave me)», με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν επάνω στο φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας, ώστε να αντιληφθούν πως η αγάπη δεν πρέπει να πονάει, δεν πρέπει να καταπιέζει, ή και να τρομοκρατεί.

