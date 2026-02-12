Ο Χανδρινός για τα 5 εκ. ευρώ στη “Φάρις”

Ενημερώνει ότι καταψήφισε τον προϋπολογισμό της Κ.Ε. “Φάρις” του Δήμου Καλαμάτας για το 2026, συνολικού ύψους 5 εκ. ευρώ ευρώ, “λόγω της απαράδεκτης και θεσμικά προβληματικής διαδικασίας με την οποία εισήχθη προς έγκριση, αναφέροντας πως “ψηφίζεται σε συνεδρίαση «διά περιφοράς», όπου εκ των πραγμάτων δεν παρέχεται η δυνατότητα ερωτήσεων, διευκρινίσεων ή αντιπαραβολής στοιχείων, ιδίως σε σχέση με τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. Η επιλογή αυτής της διαδικασίας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον σεβασμό στον θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου”.