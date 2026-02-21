Ασαφές χρονοδιάγραμμα για το Δημοτικό Στάδιο ενώ έπεσαν οι υπογραφές και για το 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας

Τις προγραμματικές συμβάσεις για δύο πολύ σημαντικά έργα της Καλαμάτας υπέγραψαν χθες το πρωί, στο Δημαρχείο, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Πρόκειται για τη βελτίωση - αναβάθμιση υποδομών Εθνικού (Δημοτικού) Σταδίου και την ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις συμβάσεις, τα δύο έργα αναλαμβάνει να δημοπρατήσει και να υλοποιήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην υπογραφή των συμβάσεων παρέστησαν αρκετοί αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και συνεργάτες του δημάρχου και του περιφερειάρχη.

Για το θέμα του Σταδίου ο περιφερειάρχης Δ. Πτωχός ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τα διαδικαστικά, “ο διαγωνισμός θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες και η σύμβαση του έργου είναι 12 μήνες. Η προσπάθεια, όμως, είναι να τελειώσει πολύ νωρίτερα”.

Οπως γίνεται αντιληπτό, παραμένει ασαφές το πότε θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο και κυρίως το πότε θα μπορέσει να αγωνιστεί σε αυτό η “Μαύρη Θύελλα”, αν φυσικά ανέβει στην Super League.

Για το ζήτημα της στατικής επάρκειας των κερκίδων, απαντώντας σε ερώτησή μας ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος είπε: “Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται με αυτό το έργο δεν σχετίζονται με τις κερκίδες, δεν ακουμπάει το στέγαστρο τις κερκίδες. Είναι σταθερό. Για τις κερκίδες έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα και βλέπουμε ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ας ολοκληρωθεί η μελέτη στατικής επάρκειας και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα. Προφανώς θα χρειαστεί κάποιες παρεμβάσεις, δεν γίνεται να μην χρειαστούν, κάτι θα θέλουν. Γενικότερα, οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν καλά στοιχεία”.

Σε ερώτηση για το κλείσιμο του στίβου του Σταδίου, 24 ώρες πριν την έναρξη αγώνων Superleague, ο δήμαρχος απάντησε ότι “πρέπει και μπορούν να συνυπάρξουν ποδόσφαιρο και στίβος. Οταν έχει αγώνες για λόγους ασφάλειας κλείνει το γήπεδο, για να μπορέσει να υποδεχθεί φιλάθλους. Θα βρούμε τρόπο να συνυπάρξουν”.

Για την κατασκευή νέων αποδυτηρίων που θα χρειαστούν στη νότια κερκίδα, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε πως “για όλα αυτά συντάσσουμε μελέτες. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα από τη μελέτη στατικής επάρκειας, για να μπορέσει να διαμορφωθεί η τελική μελέτη και να αναζητήσουμε νέα χρηματοδότηση”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑ

Αναλυτικά, 1) για τη βελτίωση - αναβάθμιση υποδομών Εθνικού (Δημοτικού) Σταδίου Καλαμάτας: Προβλέπεται α) Η εκτέλεση απαραίτητων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και β) η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που απαιτείται, προκειμένου το γήπεδο να πληροί απαιτήσεις υποδομών και ασφαλείας αθλητικών εγκαταστάσεων, της κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με το τεύχος UEFA Stadium Infrastructure Regulations – 2025 Edition., που απαιτούνται για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Superleague), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΟ, για την κατηγορία αυτή.

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1: Κατασκευή και εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του γηπέδου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στη νότια κερκίδα. Κατασκευή και εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων (booth).

Υποέργο 2: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα.

2) Για την ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας:

Το σχολείο θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο χαρακτηρισμένο για εκπαιδευτική χρήση, επιφάνειας 6.691,48 τ.μ., εντός του Ο.Τ. 1259 στην Ανατολική Συνοικία Καλαμάτας. Το οικόπεδο βρίσκεται σε θέση εγγύτητας προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ενισχύοντας τη λειτουργική ένταξη του έργου στο τοπικό περιβάλλον.

Το νέο κτήριο έχει σχεδιαστεί με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές και κτηριολογικές προδιαγραφές για σχολεία ειδικής αγωγής και περιλαμβάνει: αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώρους εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και υδροθεραπείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, μονάδα αυτόνομης διαβίωσης, χώρους διοίκησης και βοηθητικούς χώρους, καθώς και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με πλήρη πρόβλεψη καθολικής προσβασιμότητας. Η αρχιτεκτονική σύνθεση ενσωματώνει υλικά και τεχνικές συμβατές με το τοπικό δομημένο περιβάλλον (πέτρα, εμφανές σκυρόδεμα), σε συνδυασμό με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Το κτήριο έχει πρόβλεψη ενεργειακής αυτονομίας μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος net metering.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αφού καλωσόρισε “τον φίλο περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τους συνεργάτες του αντιπεριφερειάρχες εδώ στο Δημαρχείο”, αναφερόμενος στα πολύ σημαντικά έργα, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος δήλωσε: “Ξεκινώ από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, ένα έργο πάρα πολύ σπουδαίο που για πάρα πολλά χρόνια το διεκδικούσαμε μελετητικά αλλά κυρίως σε επίπεδο χρηματοδότησης. Και έρχεται η Περιφέρεια με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη να αναλάβει τη χρηματοδότηση αυτή για να δημιουργήσουμε ένα σχολείο ανθρώπινο, σύγχρονο και φιλικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, ένα έργο που το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις οικογένειές τους. Το δεύτερο έργο είναι η αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. Ένα έργο προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ. Ένα έργο που και γι' αυτό ακόμα περισσότερα χρόνια διεκδικούσαμε χρηματοδότηση και ήρθε και πάλι η Περιφέρεια να υποστηρίξει την αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου. Θέλω να αναφέρω για μια φορά ακόμα, ότι με τον περιφερειάρχη μάς συνδέει η ίδια η αγωνία και η αγάπη για τον τόπο μας, για την περιοχή μας, για να παράξουμε έργο χειροπιαστό και μετρήσιμο. Θέλω περιφερειάρχη, να σε ευχαριστήσω προσωπικά και να ευχαριστήσω και στο πρόσωπό σου τους αντιπεριφερειάρχες αλλά και τα στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Ακόμα, ευχαρίστησε και τη δική του δημοτική ομάδα και τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας που αυτό το τετραήμερο θα προετοιμάσουν τις πολλές προσκλήσεις που η Περιφέρεια -κατά κύριο λόγο- έχει ανοίξει και ο Δήμος θα είναι έτοιμος να υποβάλλει στις 27 Φεβρουαρίου όλα τα έργα στην Περιφέρεια που είναι το 90%, αλλά και σε κάποια υπουργεία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

“Είμαστε σήμερα εδώ για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Για δύο υπογραφές, δύο έργα τα οποία είναι εξαιρετικής σημασίας σε δύο πολύ ευαίσθητους και νευραλγικούς τομείς. Το πρώτο φορά την αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. Ένα πολύ σπουδαίο έργο, ένα έργο το οποίο χρειάζεται ο Δήμος Καλαμάτας, ένα έργο το οποίο χρειάζονται όλοι οι σύλλογοι και οι πολίτες που βρίσκονται εδώ και ένα έργο που νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει σάρκα και οστά. Νομίζω το στοίχημα, δήμαρχε, για όλους μας είναι να το υλοποιήσουμε το συντομότερο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το καταφέρουμε. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από το προηγούμενο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε από όλα τα στελέχη της Περιφέρειας σε όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αυτό που ακριβώς οδήγησε και βοήθησε τη διεκδίκηση της Περιφέρειάς μας προκειμένου να έχει σήμερα το μεγαλύτερο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα που είχε αιρετή περιφέρεια ποτέ. Ένα πρόγραμμα ύψους 200 εκ. ευρώ που πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνει προσκλήσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες για όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το δεύτερο έργο με το οποίο θα έχουμε την χαρά να υπογράψουμε με τον φίλο Θανάση, είναι το Ειδικό Σχολείο. Είναι μία πρωτοβουλία και μία επιδίωξη από την πρώτη μέρα που γίναμε περιφερειακή αρχή. Γενικότερα το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε ευάλωτες ομάδες είναι βασική μας προτεραιότητα και πιστεύουμε ότι αυτή θα τη συνεχίσουμε και σε άλλες πόλεις.

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας είναι ένα αίτημα πάρα πολλών ετών που ήρθε η ώρα να γίνει πράξη. Και εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, ύψος 4,5 περίπου εκ. ευρώ και εκεί νομίζω ότι πάλι η μεγάλη πρόκληση είναι ο χρόνος υλοποίησης, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά κάνουν ένα απίθανο λειτούργημα, ένα σχολείο το οποίο θα μπορούν να είναι και οι ίδιοι περήφανοι που βρίσκονται μέσα σε αυτό”.

Ακόμα, ο περιφερειάρχης παρατήρησε ότι αυτές οι δύο συμβάσεις έρχονται μετά την ένταξη και την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου της Καλαμάτας στην Ευριπίδου. “Ένα έργο το οποίο νομίζω θα δώσει πολλές λύσεις σε προβλήματα που υπήρχαν με νερά κυρίως όμβρια και ένα έργο που αξίζει να πω ήταν πολύ δύσκολο στη διαδικασία ένταξής του. Τα καταφέραμε και νομίζω ότι και αυτό θα είναι κάτι που θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να δώσουμε προς χρήση στους πολίτες”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Πτωχός δήλωσε ότι “η επένδυση στην παιδεία, στον αθλητισμό και στην ανθεκτικότητα της περιοχής μας είναι προτεραιότητες, τις οποίες προσπαθούμε και θα κάνουμε πράξη με όλο μας το είναι, με όλες μας τις δυνάμεις”.