Καλαμάτα: Ξεκίνησε η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην οδό Φραντζή - Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο

Συνεχίζεται το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - γ' Φάση», της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Σήμερα, οι εργασίες εκκίνησαν στην οδό Φραντζή στη συμβολή της με την οδό Αριστομένους, δημιουργώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση που πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης με νέο, σύγχρονο, καθώς και ενίσχυση του δικτύου ομβρίων. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες ανάπλασης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην συγκεκριμένη Φάση Κατασκευής απαιτούνται αλλαγές δρομολογίων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς επειδή αυτά διέρχονται από τον χώρο που θα παραμείνει αποκλεισμένος λόγω έργων.

Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Η γραμμή 1 με κατεύθυνση προς πλατεία, θα διέρχεται μέσω των οδών Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος.

Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Νέδοντος – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αθηνών.

Η γραμμή 2 από Νοσοκομείο προς Φιλοξένια θα διέρχεται μέσω των οδών Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος.

Η γραμμή 3 από Λέικα προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά - Νέδοντος.

Η γραμμή 6 από «Ταξιάρχες» προς Πανεπιστήμιο θα διέρχεται μέσω των οδών Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Νέα Είσοδος.

Η γραμμή 8 από την οδό Μαρίας Κάλλας θα διέρχεται μέσω των οδών Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους - Βασ. Όλγας – Ακρίτα.

Η αφετηρία / στάση ανταπόκρισης επί της οδού Κεφάλα μεταφέρεται στη στάση «Κεντρικό Πάρκινγκ» της οδού Νέδοντος και στη στάση «Ταξιάρχες» επί της οδού Βασ. Γεωργίου.

Νέες προσωρινές στάσεις:1) στο "Δημοτικό Θέατρο" και 2) στην Δημοσθένους πριν την Νέδοντος.

"Παρακαλούνται οι πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη", τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.