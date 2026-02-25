Δήμος Τριφυλίας: Αιτήσεις πληγέντων από πλημμύρες για αποζημιώσεις

Οι ζημιές που μπορούν να αποζημιωθούν είναι τόσο για κτήρια όσο και για οικοσκευές, αρκεί τα κτήρια να είναι χώροι διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας ή και δευτερεύουσας, στην οποία η αποζημίωση μειώνεται κατά 50%.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας τονίζεται: «Καλούνται οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές σε οικίες και οικοσκευές από τη θεομηνία της 5ης Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, υποχρεούνται να υποβάλουν την ορθή αίτηση στον δήμο μαζί με τα απαραίτητα λοιπά δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από την ημερομηνία εκδήλωσης της καταστροφής.

Σύμφωνα μα το παράστημα της υπ’ αριθμ. 33862/05-05-2019 (ΦΕΚ-1699/Β/16-05-2019) απόφασης υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών με θέμα «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 31 ΕΞ 2023/11-08-2023 (ΦΕΚ-5072/Β/16-08-2023), οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται: Στο κτήριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.). Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας ή δευτερεύουσας κατοικίας (μειωμένη 50%) και όχι κτήρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.). Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας το προσδιοριζόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικά έντυπα για αιτήσεις και οδηγίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.