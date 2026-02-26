Προβλήματα σε σχολικά κτήρια στην Τριφυλία

Μάλιστα η κ. Τσιγκάνου ζήτησε να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα και ο δήμαρχος (απουσίαζε από την προχθεσινή συνεδρίαση) ζητώντας από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο να δεσμευτεί για αυτό, αλλά και οι διευθυντές, οι γονείς και να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα συντηρήσεων. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος σημείωσε ότι τα περισσότερα σχολεία που ελέγχθηκαν χρειάζονται απλώς συντήρηση και σε κάποια υπάρχουν μικρορωγμές, ενώ παρατήρησε ότι σε κάποια έγινε έλεγχος πριν γίνουν συντηρήσεις, με έργα που έγιναν. Ωστόσο επεσήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας με την καθίζηση. Από εκεί και πέρα σημείωσε ότι η επιχορήγηση από την πολιτεία για τα σχολικά κτήρια είναι 60.000 ευρώ, ενώ ο δήμος κάνει εργασίες 300.000 ευρώ. Σε ανακοίνωσή της σχετικά με το θέμα η κ. Τσιγκάνου τονίζει: «Στο Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε προς συζήτηση τα αποτελέσματα των προσεισμικών ελέγχων που διενήργησαν οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) στα σχολεία της Τριφυλίας. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής δεν έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ούτε έχει γίνει αξιολόγηση των τεχνικών εκθέσεων που έχουν παραδοθεί από τους μηχανικούς. Τα σχολικά κτήρια της Τριφυλίας, σύμφωνα με τους ελέγχους, δεν έχουν σοβαρές ζημιές από σεισμό, ώστε να απαιτούν στατική ενίσχυση. Έχουν όμως σοβαρές φθορές από υγρασία και κακή συντήρηση. Στα περισσότερα οι ζημιές αυτές είναι στον φέροντα σκελετό των κτηρίων.

Σε πολλά υπάρχουν τέτοιες ζημιές σε κολόνες και δοκάρια. Οι ζημιές αυτές, αν δεν επισκευαστούν άμεσα, αφήνουν τα κτήρια εκτεθειμένα σε ανυπολόγιστο κίνδυνο σε περίπτωση σεισμού. Απαιτούμε να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα, να ενημερωθούν οι σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών και άμεσα η δημοτική αρχή να δημοπρατήσει έργο αποκατάστασης και επισκευών σε όλα τα σχολικά κτήρια για ζημιές, που διαπιστώθηκαν στους ελέγχους και αφορούν τη στατική κατάσταση και σεισμική αντοχή των σχολικών κτηρίων. ΥΓ 1. Η χώρα μας κατατάσσεται 1η σε σεισμική επικινδυνότητα από όλες τις χώρες της Ευρώπης και 6η από όλον τον κόσμο. ΥΓ 2. Το μοναδικό μας όπλο απέναντι στον σεισμό είναι η πρόληψη».