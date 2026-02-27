Καλαμάτα: Με εμπόδια τα έργα δικτύου στη Φραντζή

Εργασίες δικτύου ομβρίων και αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης στο πλαίσιο της γ’ φάσης του αντίστοιχου έργου που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, πρόκειται να προηγηθούν στην οδό Φραντζή, στο κέντρο της Καλαμάτας, η οποία σκάπτεται, με τελικό σκοπό να πραγματοποιηθεί το έργο της αστικής ανάπλασης.

Χθες ξεκίνησαν εργασίες κυρίως για το δίκτυο των ομβρίων, που θα εγκατασταθεί προς το βόρειο πεζοδρόμιο.

Για τον λόγο αυτό στο σημείο βρέθηκε ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ Βασίλης Διαμαντόπουλος, που είδε επί τόπου την εικόνα της περιοχής με τις υποδομές άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, οπτικές ίνες κλπ.) και είχε συνεννοήσεις με τον εργολάβο του έργου της ύδρευσης, που θα υλοποιήσει και τα όμβρια.

Χαρακτηριστικά στην περιοχή “ανακαλύφθηκε” παλιό δίκτυο του ΟΤΕ (σε λειτουργία), σωστά κατασκευασμένο και καλά διατηρημένο, που θα πρέπει να μετακινηθεί για να γίνει ο νέος αγωγός ομβρίων.