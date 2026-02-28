Προτάσεις για χρηματοδότηση 8 έργων υπέβαλε ο Δήμος Καλαμάτας

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου υποβλήθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις: 1) Αναβάθμιση χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή Κορδία. 2) Ενεργειακή αναβάθμιση κινηματογράφου “Ηλέκτρα” για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφος, πινακοθήκη, κλπ.). 3) Ενεργειακή αναβάθμιση Ζουμπούλειου Μεγάρου Καλαμάτας. 4) Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας “Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή”. 5) Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας. 6) Ενεργειακή Αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου. 7) Εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας. 8) Αγορά ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 25 θέσεων και 2 μικρότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου.