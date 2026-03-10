Δημαρχείο Μεσσήνης: Ενημερωτική εκδήλωση για καρκίνο παχέος εντέρου

Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Μεσσήνης, την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 7.30 το απόγευμα.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Σωκράτης Μακρέας, γαστρεντερολόγος και η Αφροδίτη Λουκάκου, κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν σύγχρονα δεδομένα για την πρόληψη, τα

συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, οι διαθέσιμες διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και ο

ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

“Ο Μάρτιος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου”, αναφέρει ο Δήμος Μεσσήνης και παρατηρεί πως στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της πρόληψης, των προληπτικών εξετάσεων και της έγκαιρης διάγνωσης, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.

Την εκδήλωση οργανώνει το παράρτημα Μεσσηνίας της Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης και τελεί υπό την αιγίδα της μητρόπολης, του Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.