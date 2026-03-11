Πέντε θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Πέντε θέματα με σχετικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και ένα από τον πρόεδρο της Κοινότητας Στέρνας και τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου, προκειμένου να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή Μεσσήνης στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη λογοδοσία της για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο.

Τα 5 θέματα – ερωτήσεις που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους, είναι:

1) Της Σοφίας Γιάνναρη: “Ενημέρωση για τη Μονοπρόσωπη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης ΑΕ ΟΤΑ”. 2) Του Κώστα Θεοδωρακόπουλου: “Ενημέρωση για την πορεία των θεμάτων πολιτισμού για το 2026”. 3) Του Κώστα Μαλιώτη: “Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων εφαρμογές Smart cities «έξυπνες πόλεις» με εξοικονόμηση ενέργειας των περίπου 3.500 λαμπτήρων που έχουν απομείνει για να έχουν οικονομικό όφελος οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι κτηρίων”. 4) Του Κώστα Γεωργακόπουλου: “Η μη εφαρμογή των μελετών στα έργα αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας στον Δήμο Μεσσήνης”. 5) Του Γιάννη Μπαρακάρη: “Ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή του Πολυλιμνίου. Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η δημοτική αρχή, ώστε να καταστεί η ευρύτερη περιοχή ασφαλής και επισκέψιμη, τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες”.

* Το θέμα - ερώτηση του προέδρου της Κοινότητας Στέρνας Φώτη Παπαμανωλόπουλου είναι: “Ενημέρωση για την εξέλιξη των θεμάτων, για τα οποία έχει εισηγηθεί το Τοπικό Συμβούλιο Στέρνας με σχετικές αποφάσεις”.